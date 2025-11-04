Prima pagină » Sport » Tenis: Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor” la Dubai, în decembrie

Tenis: Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor” la Dubai, în decembrie

 Aryna Sabalenka, lider mondial WTA, și australianul Nick Kyrgios vor disputa la finalul acestui an un meci demonstrativ, reeditarea celebrei confruntări „Bătălia sexelor”, programat pe 28 decembrie, la Dubai, într-o arenă cu o capacitate de 17.000 de spectatori.
04 nov. 2025, 12:06, Sport

Sabalenka, 27 de ani, deținătoare a patru titluri de Grand Slam și campioană en-titre la Wimbledon și US Open, îl va întâlni pe Kyrgios (30 de ani), actualmente pe locul 652 ATP, au confirmat marți organizatorii.

Australianul a revenit în 2025 după o accidentare gravă la încheietură, care l-a ținut departe de teren timp de 18 luni, și a disputat doar cinci meciuri în acest an. Ultima lui apariție pe circuitul ATP datează din luna martie, la Miami Open.

Evenimentul se inspiră din celebra „Bătălie a sexelor” din tenis, prima fiind în 1973, când Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs, marcând un moment important pentru promovarea tenisului feminin.

Ultimul duel oficial de acest tip a avut loc în 1992, când Jimmy Connors a învins-o pe Martina Navratilova, într-un format cu reguli adaptate.