Tenis: Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor” la Dubai, în decembrie

Sabalenka, 27 de ani, deținătoare a patru titluri de Grand Slam și campioană en-titre la Wimbledon și US Open, îl va întâlni pe Kyrgios (30 de ani), actualmente pe locul 652 ATP, au confirmat marți organizatorii.

Australianul a revenit în 2025 după o accidentare gravă la încheietură, care l-a ținut departe de teren timp de 18 luni, și a disputat doar cinci meciuri în acest an. Ultima lui apariție pe circuitul ATP datează din luna martie, la Miami Open.

Evenimentul se inspiră din celebra „Bătălie a sexelor” din tenis, prima fiind în 1973, când Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs, marcând un moment important pentru promovarea tenisului feminin.

Ultimul duel oficial de acest tip a avut loc în 1992, când Jimmy Connors a învins-o pe Martina Navratilova, într-un format cu reguli adaptate.