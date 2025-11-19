Tenis: Legendarul Roger Federer va fi inclus în Hall of Fame în 2026

Federer a câștigat 20 de titluri de Grand Slam, devenind primul tenismen din circuitul masculin care a atins acest prag, și a obținut 103 titluri în carieră înainte de a se retrage în 2022.

Elvețianul a ocupat locul 1 mondial timp de 237 de săptămâni consecutive între 2004 și 2008, un record.

„Este o onoare uriașă să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame și să stau alături de atâția mari campioni ai acestui sport… să fiu recunoscut în acest fel de lumea tenisului și de colegii mei este profund copleșitor”, a declarat Federer într-un comunicat transmis de ITHF.

Elvețianul a ocupat locul 1 ATP timp de 310 săptămâni în cariera sa și a avut rivalități memorabile cu Rafael Nadal și Novak Djokovic, ceilalți doi membri ai celebrului „Big Three” din tenisul masculin.

„De-a lungul carierei, am apreciat întotdeauna istoria tenisului și exemplul celor care au venit înaintea mea… Aștept cu nerăbdare să vizitez Newport în august anul viitor pentru a sărbători acest moment special împreună cu comunitatea tenisului”, a adăugat sportivul de 44 de ani.