Tot ce trebuie să ştiţi despre ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2024

Detalii ale Ceremoniei

- Data: 28 octombrie 2024

- Locaţia: Théâtre du Châtelet, Paris, Franţa

- Ora de începere: 21:45

- Prezentatori: Sandy Heribert şi Didier Drogba

- Ceremonia va fi disponibilă gratuit pe canalul oficial YouTube al L'Equipe.

Ce premii vor fi acordate

Pe lângă cele mai aşteptate premii, Ballon d'Or şi Ballon d'Or Féminin, vor fi introduse două noi distincţii:

- Men's Coach of the Year

- Women's Coach of the Year

Alte premii incluse în cadrul ceremoniei sunt:

- Kopa Trophy (cel mai bun jucător sub 21 de ani)

- Yashin Trophy (cel mai bun portar)

- Gerd Müller Trophy (cel mai bun marcator)

- Men's Club of the Year

- Women's Club of the Year

Balonul de Aur este unul dintre cele mai prestigioase premii individuale din fotbalul mondial, oferind recunoaştere supremă celui mai bun jucător al anului. Înfiinţat în 1956 de revista France Football, trofeul a ajuns la a 68-a ediţie în 2024.

De-a lungul anilor, Balonul de Aur a fost câştigat de cei mai mari jucători din istorie, iar rivalitatea dintre Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi a definit o eră prin succesele lor repetate. Totuşi, o nouă generaţie de talente a intrat acum în scenă, oferindu-le fanilor noi speranţe şi idoli.

Nominalizaţii pentru Balonul de Aur 2024

Pentru premiul masculin şi feminin Balonul de Aur, sunt selectaţi cei mai buni jucători şi jucătoare de fotbal, fiecare având performanţe remarcabile în sezonul precedent. Pe lângă Balonul de Aur, se vor decerna şi alte trofee importante:

Cum sunt desemnaţi câştigătorii?

Fiecare categorie de premii are propriul proces de selecţie, care include participarea unor jurnalişti de prestigiu şi foşti câştigători:

- Balonul de Aur masculin: Decizia este luată de un grup de jurnalişti din primele 100 de naţiuni fotbalistice din lume, conform clasamentului FIFA. Fiecare naţiune are un reprezentant jurnalist care votează pentru cel mai bun jucător.

- Balonul de Aur feminin: Se urmează un proces similar, dar cu o comisie formată din 50 de jurnalişti, câte unul din fiecare dintre primele 50 de naţiuni.

- Trofeul Kopa: Câştigătorul este ales de foştii câştigători ai Balonului de Aur, un juriu cu experienţă şi perspectivă asupra tinerelor talente.

- Trofeul Yashin: Este decis tot de jurnalişti, respectând acelaşi sistem de votare ca şi pentru Balonul de Aur masculin.

Câştigătorii din 2023

În 2023, Lionel Messi a triumfat pentru a opta oară, stabilind un nou record în istoria premiilor Balonului de Aur. Messi i-a devansat pe Erling Haaland şi Kylian Mbappe după un sezon excepţional, culminat cu victoria la Cupa Mondială.

În competiţia feminină, Aitana Bonmati a obţinut trofeul Balonului de Aur Feminin, învingându-le pe Sam Kerr şi Salma Paralluelo datorită performanţelor sale remarcabile.

Lista nominalizaţilor la Balonul de Aur 2024

1. Jude Bellingham, Real Madrid/Anglia

2. Hakan Calhanoglu, Inter/Turcia

3. Dani Carvajal, Real Madrid/Spania

4. Ruben Dias, Man City/Portugalia

5. Artem Dovbyk, Girona/Ucraina

6. Phil Foden, Man City/Anglia

7. Alex Grimaldo, Bayer Leverkusen/Spania

8. Erling Haaland, Man City/Norvegia

9. Mats Hummels, Borussia Dortmund/Germania

10. Harry Kane, Bayern Munich/Anglia

11. Toni Kroos, Real Madrid/Germania

12. Ademola Lookman, Atalanta/Nigeria

13. Emiliano Martinez, Aston Villa/Argentina

14. Lautaro Martinez, Inter/Argentina

15. Kylian Mbappe, PSG/Franţa

16. Martin Odegaard, Arsenal/Norvegia

17. Dani Olmo, Barcelona/Spania

18. Cole Palmer, Chelsea/Anglia

19. Declan Rice, Arsenal/Anglia

20. Rodri, Man City/Spania

21. Antonio Rudiger, Real Madrid/Germania

22. Bukayo Saka, Arsenal/Anglia

23. William Saliba, Arsenal/Franţa

24. Federico Valverde, Real Madrid/Uruguay

25. Vinicius Jr, Real Madrid/Brazilia

26. Vitinha, PSG/Portugalia

27. Nico Williams, Athletic Club/Spania

28. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen/Germania

29. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen/Elveţia

30. Lamine Yamal, Barcelona/Spania

Nominalizaţii după echipa de club şi echipa naţională

Cele mai multe nominalizări provin de la Real Madrid (6), urmat de Man City (4), Arsenal (4) şi Bayer Leverkusen (3). În funcţie de echipa naţională, Anglia şi Spania conduc cu câte 6 nominalizaţi fiecare, urmate de Germania (4).

Lista nominalizaţilor la Balonul de Aur Feminin 2024

1. Barbra Banda, Orlando Pride/Zambia

2. Aitana Bonmati, Barcelona/Spania

3. Lucy Bronze, Barcelona/Anglia

4. Mariona Caldentey, Barcelona/Spania

5. Tabitha Chawinga, Lyon/Malawi

6. Grace Geyoro, PSG/Franţa

7. Manuela Giugliano, Roma/Italia

8. Carolina Graham Hansen, Barcelona/Norvegia

9. Patricia Guijarro, Barcelona/Spania

10. Giulia Gwinn, Bayern Munich/Germania

11. Yui Hasegawa, Man City/Japonia

12. Ada Hegerberg, Lyon/Norvegia

13. Lauren Hemp, Man City/Anglia

14. Lindsey Horan, Lyon/Statele Unite

15. Marie-Antoinette Katoto, PSG/Franţa

16. Alyssa Naeher, Chicago Red Stars/Statele Unite

17. Sjoeke Nusken, Chelsea/Germania

18. Ewa Pajor, Barcelona/Polonia

19. Salma Paralluelo, Barcelona/Spania

20. Gabi Portilho, Corinthians/Brazilia

21. Alexia Putellas, Barcelona/Spania

22. Mayra Ramirez, Chelsea/Columbia

23. Trinity Rodman, Washington Spirit/Statele Unite

24. Lea Schuller, Bayern Munich/Germania

25. Khadija Shaw, Man City/Jamaica

26. Sophia Smith, Portland Thorns/Statele Unite

27. Mallory Seanson, Chicago Red Stars/Statele Unite

28. Tarciane, Houston Dash/Brazilia

29. Glodis Viggosdottir, Bayern Munich/Islanda

Aceste jucătoare provin de la cluburi de renume, cum ar fi Barcelona (8 nominalizate), Lyon (3) şi Bayern Munchen (3), iar echipele naţionale cu cei mai mulţi reprezentanţi sunt Spania şi Statele Unite, cu câte 5 jucătoare fiecare.