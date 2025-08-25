Superliga: Hermannstadt învinge pe Farul, 1-0. Prima victorie a sibienilor în acest sezon

Hermannstadt a obținut, luni seară, prima victorie a sezonului, după ce s-a impus pe teren propriu împotriva celor de la Farul Constanța, scor 1-0 (1-0), în ultimul meci al etapei a 7-a din Superliga României la fotbal.