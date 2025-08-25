Superliga: Hermannstadt învinge pe Farul, 1-0. Prima victorie a sibienilor în acest sezon

Unicul gol al meciului a fost marcat de Daniel Albu în minutul 12, după o acțiune bine construită a gazdelor. Silviu Balaure a dat pasa de gol.
Prin acest prim succes, Hermannstadt urcă pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte.
Pentru Farul, reprezintă al treilea eșec consecutiv, rămânând la 10 puncte acumulate și ocupând locul 8.
Hermannstadt: Cabuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Chițu, Neguț
Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș
Antrenor: Marius Măldărășanu
Farul: Buzbuchi – Baptista, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Cojocaru, Ișfan, Tănasă
Rezerve: Munteanu, Ducan, Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Furtado, Oliveira, Banu, Ramalho, Iancu, Sima, Markovic
Antrenor: Ianis Zicu