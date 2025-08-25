Prima pagină » Sport » Superliga: Hermannstadt învinge pe Farul, 1-0. Prima victorie a sibienilor în acest sezon

Hermannstadt a obținut, luni seară, prima victorie a sezonului, după ce s-a impus pe teren propriu împotriva celor de la Farul Constanța, scor 1-0 (1-0), în ultimul meci al etapei a 7-a din Superliga României la fotbal.
Sursa foto: Facebook/FC Hermannstadt
Petre Apostol
25 aug. 2025, 21:20, Sport

Unicul gol al meciului a fost marcat de Daniel Albu în minutul 12, după o acțiune bine construită a gazdelor. Silviu Balaure a dat pasa de gol.

Prin acest prim succes, Hermannstadt urcă pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte.

Pentru Farul, reprezintă al treilea eșec consecutiv, rămânând la 10 puncte acumulate și ocupând locul 8.

Echipele de start

Hermannstadt: Cabuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Chițu, Neguț

Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș

Antrenor: Marius Măldărășanu

Farul: Buzbuchi – Baptista, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Cojocaru, Ișfan, Tănasă

Rezerve: Munteanu, Ducan, Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Furtado, Oliveira, Banu, Ramalho, Iancu, Sima, Markovic

Antrenor: Ianis Zicu