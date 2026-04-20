Trei români, în programul primei zile de la Cupa Mondială de Box 2026 din Brazilia

Trei sportivi români sunt programați să intre în ring în prima zi de la Cupa Mondială de Box 2026 din Brazilia, organizată la Foz do Iguaçu. România are în total nouă sportivi la competiția din Brazilia, care reunește un număr record de participanți: aproape 400 de pugiliști, din 50 de națiuni.
sursă foto: Federația Română de Box
Petre Apostol
20 apr. 2026, 12:29, Sport

În programul zilei inaugurale la Cupa Mondială de Box din Brazilia sunt incluși trei pugiliști români: Andrei Găvae (60 kg), Daniel Grigorie (70 kg), Florin Ioniță (+90 kg).

Andrei Găvae va intra primul în ring, fiind programat să evolueze în cadrul primei sesiuni, care va începe de la ora 17:00.

În primul tur, Găvae va boxa contra lui Khusravkhon Rakhimov (Tadjikistan).

Ceilalți doi sportivi români vor evolua în sesiunea a doua, care va începe de la ora 22:00.

Daniel Grigorie se va confrunta cu Murodjon Ashuraliev (Tadjikistan), iar Florin Ioniță îl va întâlni pe Ahmed Hagag (Austria).

Adversarii din primul tur al celorlalți sportivi români de la Cupa Mondială de Box sunt următorii:

Feminin:

51 kg: Mihaela Bădescu – Zlatislava Chukanova (Bulgaria)
65 kg: Crinuța Andra Sebe – Mariana Soto Torres (Spania)
70 kg: Amalia Niță – Chantelle Reid (Anglia)

Masculin:

55 kg: Daniel Gîrleanu – Michael Douglas (Brazilia)
65 kg: Arun Tudoroiu – Dean Clancy (Irlanda)
75 kg: Alexandru Buleu – Mateusz Urban (Polonia)

Stafful tehnic al delegației României este alcătuit din antrenorii George Perțea, Marian Pita și Alexi Pardo Salazar, la masculin, respectiv Constantin Gălbenușe și Luminița Turcin, la feminin.

