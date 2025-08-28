Tripla medaliată cu aur olimpic Jessica Fox, operată, ratează Cupa Mondială de caiac-canoe

Tripla medaliată cu aur olimpic Jessica Fox a suferit o operație pentru îndepărtarea unei tumori de la rinichiul stâng și a declarat că nu va mai concura la Cupa Mondială de caiac-canoe din acest an.

„Au fost câteva săptămâni tumultoase, dar sunt bine, am doar câteva cicatrici urâte și un rinichi mai mic”, a declarat australianca în vârstă de 31 de ani, care a câștigat medalii de aur la probele K1 și C1 la Paris în 2024 și la proba C1 la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Mă simt optimistă și abia aștept să mă întorc acasă, să mă concentrez pe recuperare și apoi să mă pregătesc pentru a reveni pe apă”, a adăugat Fox, născută în Marsilia, Franța, într-o declarație emisă joi de Paddle Australia, potrivit AP.

Declarația, care nu a dezvăluit dacă tumora era canceroasă, a precizat că operația lui Fox a fost un succes „și, deși a avut unele complicații postoperatorii, acum se recuperează bine și este în stare bună”.