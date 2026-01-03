U Cluj a plecat în cantonament în Antalya. Care este noutatea lotului lui Bergodi

Zece zile va dura cantonamentul ardelenilor în Turcia.

Fotbaliștii prezenți la reunirea de la Cluj Arena, care au plecat sâmbătă spre Turcia, sunt portarii Ștefan Lefter, Iustin Chirilă, Tudor Coșa, fundașii Dino Mikanovic, Alin Chinteș, Iulian Cristea, Alin Toșca, Jasper Van der Werff, Alexandru Chipciu, mijlocașii Dorin Codrea, Gabriel Simion, Ovidiu Bic, Dan Nistor, Issouf Macalou, Andrei Gheorghiță, Omar El Sawy și atacanții Atanas Trică, Quadri Taiwo, Lukas Pall.

Tânărul atacant Lukas Pall, născut în 2010 și format de Viitorul Cluj, este noutatea lotului. Născut în Franța, Pall are deja zece meciuri pentru naționalele U15 și U16 ale României, reușind să marcheze de cinci ori.

Direct în Antalya se vor alătura echipei Edvinas Gertmonas, Elio Capradossi, Jonathan Cisse, Miguel Silva, Alessandro Murgia, Mouhamadou Drammeh, Andrei Fabry, Jovo Lukic și Virgiliu Postolachi.

Andrei Artean, accidentat, se va recupera la Cluj.

Pe lângă antrenamente, Universitatea va disputa trei partide amicale: în 6 ianuarie cu Fatih Karagumruk (locul 18 în prima ligă din Turcia), în 11 ianuarie cu Dukla Praga (locul 14 în prima ligă din Cehia) și în 12 ianuarie cu Widzew Łódź (locul 15 în prima ligă din Polonia).

Primul meci oficial al Universității Cluj este programat duminică, 18 ianuarie, în deplasare la Dinamo București.