FC Universitatea Cluj, remiză cu Widzew Lodz în ultimul amical din cantonamentul din Turcia

Polonezii au deschis scorul în minutul 39 prin Andi Zeqiri, iar FC Universitatea Cluj a egalat aproape de final, în minutul 88, prin Ovidiu Bic din penalty.

Celelalte două meciuri amicale disputate în Turcia de echipa pregătită de Cristiano Bergodi s-au încheiat cu un eșec, scor 1-2 cu Karagumruk, și o remiză, scor 0-0 cu Dukla Praga.

Antrenorul Cristiano Bergodi a trimis pe teren o formulă mixtă, cu titulari obișnuiți și jucători cu mai puține minute în prima parte a sezonului.

Printre titulari s-a aflat și Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș transferat recent de ardeleni.

Primul 11 al FC Universitatea Cluj: Gertmonas – Chinteș, Cisse, Coubiș, Silva – Codrea, Murgia, Fabry – Macalou, Trică, Postolachi.

În partea a doua au intrat pe teren portarul Lefter și atacantul Quadri.

În prima etapă a Superligii 2026, „U” Cluj va evolua pe Arena Națională împotriva Dinamo, partida fiind programată pe 18 ianuarie, de la ora 20:30.

U” Cluj ocupă locul 7 în clasament, la șapte puncte lider, Universitatea Craiova.

Tot luni, în meciurile amicale din cantonamentele de iarnă, Csikszereda a remizat cu echipa azeră Zira, scor 3-3, FC Botoșani a învins formația divizionară Muscelul Câmpulung, scor 5-1, iar FC Hermannstadt a încheiat la egalitate cu echipa sârbă Napredak, scor 2-2.