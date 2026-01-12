Prima pagină » Sport » FC Universitatea Cluj, remiză cu Widzew Lodz în ultimul amical din cantonamentul din Turcia

FC Universitatea Cluj, remiză cu Widzew Lodz în ultimul amical din cantonamentul din Turcia

FC Universitatea Cluj a încheiat fără victorie cantonamentul de iarnă din Antalya, Turcia, remizând, scor 1-1, luni, cu polonezii de la Widzew Lodz (locul 15 în prima ligă poloneză) în ultimul meci de pregătire.
FC Universitatea Cluj, remiză cu Widzew Lodz în ultimul amical din cantonamentul din Turcia
sursă foto: FC Universitatea Cluj
Petre Apostol
12 ian. 2026, 19:51, Sport

Polonezii au deschis scorul în minutul 39 prin Andi Zeqiri, iar FC Universitatea Cluj a egalat aproape de final, în minutul 88, prin Ovidiu Bic din penalty.

Celelalte două meciuri amicale disputate în Turcia de echipa pregătită de Cristiano Bergodi s-au încheiat cu un eșec, scor 1-2 cu Karagumruk, și o remiză, scor 0-0 cu Dukla Praga.

Antrenorul Cristiano Bergodi a trimis pe teren o formulă mixtă, cu titulari obișnuiți și jucători cu mai puține minute în prima parte a sezonului.

Printre titulari s-a aflat și Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș transferat recent de ardeleni.

Primul 11 al FC Universitatea Cluj: Gertmonas – Chinteș, Cisse, Coubiș, Silva – Codrea, Murgia, Fabry – Macalou, Trică, Postolachi.

În partea a doua au intrat pe teren portarul Lefter și atacantul Quadri.

În prima etapă a Superligii 2026, „U” Cluj va evolua pe Arena Națională împotriva Dinamo, partida fiind programată pe 18 ianuarie, de la ora 20:30.

U” Cluj ocupă locul 7 în clasament, la șapte puncte lider, Universitatea Craiova.

Tot luni, în meciurile amicale din cantonamentele de iarnă, Csikszereda a remizat cu echipa azeră Zira, scor 3-3, FC Botoșani a învins formația divizionară Muscelul Câmpulung, scor 5-1, iar FC Hermannstadt a încheiat la egalitate cu echipa sârbă Napredak, scor 2-2.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050
Gandul
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor