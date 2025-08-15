UEFA deschide dosar disciplinar împotriva cluburilor Maccabi Haifa și Rakow pentru bannere politice

La meciul din Conference League disputat joi în Ungaria – unde jocul s-a mutat din motive de securitate, după prima manșă din Polonia – fanii echipei Maccabi Haifa au afișat un banner în limba engleză cu mesajul „Murderers since 1939” („Ucigași din 1939”), criticat de președintele Poloniei și de diplomați israelieni, potrivit AP.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a catalogat bannerul drept „scandalos” și un afront adus victimelor poloneze din al Doilea Război Mondial, inclusiv celor trei milioane de evrei uciși.

La rândul lor, fanii Rakow au afișat un banner în poloneză, acuzând Israelul de ucideri și afirmând că lumea rămâne tăcută.

UEFA a precizat că ambele cluburi sunt acuzate de „transmiterea unui mesaj neadecvat pentru un eveniment sportiv”, iar cazul va fi judecat de panelul său disciplinar. Nu a fost stabilit un termen pentru aplicarea eventualelor sancțiuni, care pot include amenzi sau închiderea unei părți a stadionului la un meci viitor. Rakow s-a impus joi cu 2-0, eliminând Maccabi Haifa cu scorul general de 2-1.

Ministerul polonez de Externe a declarat că a discutat incidentul cu ambasadorul Israelului în Polonia, Yaakov Finkelstein, care și-a exprimat „indignarea maximă” față de conținutul bannerului și a mulțumit pentru condamnarea fermă a acestuia. De asemenea, ambasadorul Poloniei în Israel va aborda situația cu autoritățile israeliene, subliniind că relațiile bilaterale nu trebuie să fie afectate de extremiști.

UEFA interzice mesajele politice evidente în stadion la competițiile europene, deși a fost criticată recent pentru afișarea pe teren a mesajului „Stop Killing Children. Stop Killing Civilians” înaintea Supercupei Europene dintre Paris Saint-Germain și Tottenham, parte a unei campanii umanitare pentru copii afectați de conflicte.