UPDATE 0 – 1 Canada vs. Bosnia – Herțegovina: meciul zilei la Cupa Mondială 2026/Debut cu miză mare în grupa B

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Jovo Lukić a deschis scorul în minutul 21 al meciului Canada – Bosnia și Herțegovina, înscriind primul gol al partidei la debutul bosniacilor la Cupa Mondială 2026.

Știre inițială:

Din grupă mai fac parte Qatar și Elveția. Specialiștii văd Elveția drept principala favorită la calificare, ceea ce face ca punctele puse în joc la Toronto să fie extrem de importante.

Pentru Canada, meciul are și o încărcătură simbolică. Este primul meci din istoria Cupei Mondiale masculine disputat pe teritoriul canadian. De altfel, BMO Field este cel mai mic stadion utilizat la Mondialul din 2026

Canada vrea să scrie istorie

Naționala pregătită de Jesse Marsch participă pentru a treia oară la un Campionat Mondial. Canadienii au mai fost prezenți în 1986 și 2022, însă nu au câștigat niciodată un meci la turneul final.

Mai mult, Canada a pierdut toate cele șase partide disputate până acum la Cupa Mondială. O victorie contra Bosniei ar reprezenta un record istoric pentru fotbalul canadian.

Speranțele gazdelor se leagă de Alphonso Davies și Jonathan David. Cei doi sunt considerați liderii unei generații care a ridicat nivelul fotbalului canadian în ultimii ani, relatează The New York Post.

Bosnia mizează pe experiența lui Džeko

Bosnia-Herțegovina dispută doar al doilea său Campionat Mondial. Singura participare anterioară a avut loc în 2014, în Brazilia.

Calificarea la ediția din 2026 a fost una spectaculoasă. Bosniacii au eliminat Italia la baraj și au revenit pe cea mai mare scenă a fotbalului după o absență de 12 ani, potrivit Reuters.

Principalul nume din lot rămâne Edin Džeko. Atacantul de 40 de ani este golgheterul all-time al naționalei, cu 73 de goluri. El reprezintă și ultimul simbol al generației care a dus Bosnia la Mondialul din 2014.

Un nume familiar pentru fanii fotbalului din România se regăsește și în lotul Bosniei și Herțegovinei. Atacantul Jovo Lukić, legitimat la Universitatea Cluj, face parte din selecționata pregătită de Sergej Barbarez și a fost inclus în formula de start pentru duelul cu Canada.

Bosnia și Herțegovina are una dintre cele mai cosmopolite selecționate de la Cupa Mondială. Cei 26 de jucători provin din nu mai puțin de 19 campionate diferite, cel mai mare număr dintre toate participantele la turneul final.

O premieră pentru cele două echipe

Partida de la Toronto este și prima confruntare oficială dintre cele două reprezentative. Cele două echipe nu s-au întâlnit niciodată la nivel de seniori într-un meci oficial.

Într-o grupă în care mai apar Qatar și Elveția, un succes la debut poate cântări decisiv în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii.