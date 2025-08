Venus Williams, după revenirea în circuitul WTA la 45 de ani: Am jucat cu dureri, fără să știu ce am

Venus Williams, la Washington Open. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Câștigătoare a șapte turnee de Grand Slam, Venus Williams a povestit, într-un interviu publicat luni de publicația Marie Claire, că simptomele severe, inclusiv sângerări abundente și dureri cronice, au afectat performanța sa în competiții importante, inclusiv la Wimbledon.

„Jucam cu dureri cumplite și nu știam de ce. Era o stare constantă, chinuitoare, pe care am ajuns s-o consider normală”, a spus Williams, care a mărturisit că lipsa de informații despre sănătatea reproductivă a femeilor a fost un obstacol major în obținerea unui diagnostic corect.

„În 2016, la Wimbledon, eram în tribună urmărind-o pe Serena jucând finala. Știam că urmează să jucăm dublu. Dar eu nu mai știam de mine. Eram într-o stare de confuzie, durere, amețeli, greață… Luam Tylenol, Advil, orice, dar nimic nu funcționa”, povestește Venus. „La un moment dat, toată lumea s-a ridicat în picioare și eu nici nu realizasem că Serena era la minge de meci. Eram complet deconectată.”

„Nimeni nu îți spune despre aceste lucruri”

Fibromul uterin și adenomioza sunt condiții ginecologice cronice care pot produce sângerări abundente, dureri pelvine intense, oboseală și, în cazul ei, un impact sever asupra performanței sportive.

„Nimeni nu îți spune despre aceste lucruri. Nici măcar femeile nu știu ce e un fibrom uterin. Poate au auzit termenul, dar nu pot descrie simptomele. Și atunci, cum să fii propriul tău avocat medical? Dacă te duci mai departe și întrebi ce este endometrioza, sau adenomioza – cum am avut și eu – vei descoperi că aproape nimeni nu a auzit de ele. E o lipsă de educație gravă”, mai spune sportiva.

Afecțiunile ginecologice sunt adesea banalizate. Mai ales în sport. Venus recunoaște deschis: „Menstruația, durerile, tot ce ține de sănătatea reproductivă nu a contat în cariera mea. Niciun antrenor nu m-a întrebat vreodată cum mă simt în acele zile. Nu exista conversația asta. Era doar: ‘ești bine? Poți juca?’”.

Venus Williams a revenit spectaculos în competiții

După recuperare, Williams a revenit spectaculos în competiții, devenind cea mai în vârstă jucătoare care a câștigat un meci de simplu la nivel de circuit WTA din 2004 încoace. De asemenea, a câștigat proba de dublu la turneul Mubadala Citi DC Open, alături de sora sa, Serena Williams.

Pe lângă cariera sportivă, Venus Williams se implică în proiecte legate de sănătatea femeilor, design vestimentar, artă și media. Ea a lansat recent o carte despre echilibrul mental și fizic, precum și un podcast împreună cu Serena.

„Am fost mereu o persoană discretă, dar cred că trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Nu vreau ca alte femei să treacă prin ce am trecut eu”, a afirmat sportiva, care speră să contribuie la creșterea nivelului de educație medicală privind sănătatea femeii.