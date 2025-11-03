Victorii pentru CSU Sibiu și SCM U Craiova în etapa a 7-a din Liga Națională de Baschet Masculin

CSU Sibiu a trecut cu 74-69 de Steaua București, obținând prima victorie pe teren propriu din sezon.

Primele 90 de secunde au fost marcate de Roschnafsky, dar Steaua a condus cu 16-10 după primul sfert. Sfertul secund a fost echilibrat, dar Tavon King și Mo Pratt au dus Sibiul în avantaj, iar scorul la pauza mare a fost 44-27.

Actul decisiv a consolidat victoria gazdelor, Tavon King terminând cu 18 puncte, Mo Pratt cu 11 puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive, iar Elias Drăgan cu 9 puncte și 3 recuperări. De partea cealaltă, Kenny Dye a avut 18 puncte, 4 pase decisive și 2 recuperări, Adelekun 12 puncte, iar Juwan Gray 12 puncte.

CSU Sibiu și Steaua București au acum câte două victorii și cinci înfrângeri, ocupând locurile 8, respectiv 10, la egalitate de puncte cu Corona Brașov (locul 9) și CSM Târgu Mureș (locul 11).

SCM U Craiova și-a continuat startul excelent, câștigând cu 97-54 în duelul oltenesc cu CSM Târgu Jiu. Leii din Bănie au preluat conducerea în sfertul doi și nu au mai cedat-o, consolidând avantajul cu un parțial de 8-2 în sfertul trei.

Tavon King a fost principalul marcator al gazdelor cu 18 puncte, urmat de Sam Sessoms cu 15 puncte și Kendall Robinson cu 12 puncte. La CSM Târgu Jiu, Marcus Evans a înscris 14 puncte, Colin Cooper 12, iar Lewis Djonkam 10 puncte. Craiova ajunge astfel la 5 victorii și o înfrângere, ocupând locul al treilea în clasament, în timp ce gorjenii rămân fără succes în actuala stagiune, fiind pe locul 14, penultimul.