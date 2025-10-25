Yannick Alexandrescu s-a calificat în finala Turneului Campionilor ITF Junior de la Chengdu

Tânărul jucător român de tenis Yannick Alexandrescu (17 ani), legitimat la Dinamo, s-a calificat în finala turneului ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025, după ce a învins în semifinale, sâmbătă dimineață, pe Andres Santamarta Roig, din Spania, scor 6-2, 6-4.

În finală, Alexandrescu îl va înfrunta pe germanul Max Schoenhaus, care a ajuns în ultimul act după ce italianul Jacopo Vasami s-a retras la scorul de 5-0 în primul set.

Turneul de la Chengdu reunește cei mai buni opt juniori din lume, iar performanța lui Alexandrescu confirmă ascensiunea sa în circuitul ITF Junior.

Yannick Alexandrescu se află pe locul 7 în clasamentul internațional la juniori.