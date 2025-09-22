27 de microbi din gură pot declanșa cancer pancreatic. Ce spune un nou studiu

Oamenii de ştiinţă au identificat 27 de tipuri de bacterii şi ciuperci din cavitatea bucală care pot fi transportate prin salivă în pancreas, crescând semnificativ riscul de cancer, scrie The Independent.

Trei agenţi patogeni parodontali – P gingivalis, E nodatum şi P micra – au fost asociaţi direct cu creşterea riscului, alături de 20 de bacterii suplimentare şi patru ciuperci, inclusiv candida.

„Este mai clar ca niciodată că periajul şi folosirea aţei dentare nu numai că pot ajuta la prevenirea bolilor parodontale, dar pot şi proteja împotriva cancerului”, a declarat Dr. Richard Hayes, coautorul studiului publicat în revista JAMA Oncology.

Pe parcursul a opt ani, cercetătorii au urmărit participanţii, dintre care 445 au dezvoltat cancer pancreatic.

Descoperirile ar putea permite identificarea în viitor a persoanelor cu risc ridicat, facilitând elaborarea unor planuri de prevenire personalizate pentru această boală cu rata foarte scăzută de supravieţuire.