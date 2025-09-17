Activitatea solară în creștere ar putea aduce decenii de furtuni spațiale periculoase

Cercetătorii atrag atenția că această evoluție ar putea aduce cu sine decenii de furtuni solare intense, cu impact direct asupra tehnologiilor de pe Pământ, scrie Live Science.

Activitatea solară în creștere și ciclurile Soarelui

Soarele urmează un ciclu de aproximativ 11 ani, cunoscut drept „ciclul petelor solare”, care alternează între perioade de activitate minimă și maximă. Totuși, pe lângă acest ciclu, steaua noastră trece prin fluctuații pe termen lung, mult mai greu de anticipat. În trecut, perioade precum „Minimul Maunder” sau „Minimul Dalton” au arătat scăderi semnificative ale activității.

De la începutul anilor 2000, mulți oameni de știință au crezut că intrăm într-un nou „minim solar profund”. Însă datele recente arată că, dimpotrivă, activitatea solară în creștere a devenit evidentă, atingând niveluri nemaivăzute în ultimele două decenii.

Consecințele activității solare în creștere pentru Pământ

Actualul ciclu solar, început în 2019, a surprins comunitatea științifică prin intensitatea sa. În mai 2024, o furtună geomagnetică extremă a provocat pagube estimate la peste 500 de milioane de dolari și aurore spectaculoase vizibile la latitudini neobișnuit de joase.

Potrivit cercetătorilor NASA, activitatea solară în creștere ar putea deveni noua normalitate în următoarele decenii. Acest lucru ridică îngrijorări majore, având în vedere dependența omenirii de sateliți, rețele electrice și sisteme GPS, toate vulnerabile la furtunile solare.

De ce are loc activitatea solară în creștere?

Deși studiul confirmă trendul ascendent, motivele rămân neclare. Unii specialiști sugerează că fenomenul ar putea fi legat de un ciclu solar de 100 de ani, însă NASA subliniază că este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin mecanismul.