Albinele sălbatice aleg flori diferite pentru a-și echilibra dieta

Un nou studiu arată că albinele sălbatice vizitează strategic diferite flori pentru a-și echilibra aportul de proteine, grăsimi și carbohidrați, subliniind importanța conservării unei diversități nutriționale în mediile naturale.

Cercetătorii de la Northwestern University și Chicago Botanic Garden au studiat timp de opt ani, opt specii de albine sălbatice din Munții Stâncoși din Colorado, urmărind ce flori vizitează pentru polen și analizând conținutul nutrițional al acestuia. În laborator, fiecare probă de polen a fost evaluată pentru concentrația de proteine, grăsimi și carbohidrați.

Rezultatele, publicate miercuri în jurnalul The Royal Society, au arătat diferențe mari în conținutul de proteine al polenului: unele flori aveau doar 17% proteine, iar altele până la 86%. De asemenea, compoziția nutritivă a polenului se modifică pe parcursul sezonului – florile de primăvară sunt mai bogate în proteine, iar cele de sfârșit de vară conțin mai multe grăsimi și carbohidrați.

Autorii studiului au descoperit și că speciile de albine coexistente ocupă nișe nutritive diferite: albinele cu corp mai mare și limbi mai lungi preferă polen bogat în proteine, iar cele cu limbi mai scurte caută polen mai bogat în carbohidrați și grăsimi. Dieta individuală a albinelor se ajustează pe măsură ce colonia se dezvoltă, reflectând schimbările în nevoile nutriționale sezoniere.

Justin Bain, autorul principal, a explicat: „Toate polenurile conțin proteine, grăsimi și carbohidrați, dar fiecare are un amestec diferit de micronutrienți. Unele sunt foarte bogate în proteine, ca un steak, altele mai degrabă ca o salată”.

Paul CaraDonna, coautor senior, a adăugat: „Acest studiu arată variația enormă a macronutrienților în ecosistemele naturale și cum nevoile nutriționale ale albinelor nu sunt universale. Informațiile pot fi folosite pentru a alege flori care susțin cel mai bine polenizatorii sălbatici”.

Populațiile globale de polenizatori sunt amenințate de pierderea habitatelor, criza climatică și nutriția precară. Autorii subliniază că conservarea trebuie să se concentreze pe diversitatea nutrițională pentru a menține amestecurile de plante necesare speciilor de albine sălbatice.