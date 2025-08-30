Alternativa legală la cannabis descoperită într-o țară din America de Sud

Rezultatele, comunicate de biologul molecular Rodrigo Moura Neto de la Universitatea Federală din Rio de Janeiro, ar putea deschide noi căi pentru producerea substanței utilizate la tratarea epilepsiei, anxietății și a durerilor cronice, scrie Science Alert.

Cannabidiol din Trema micrantha, fără THC și fără restricții legale

Analizele chimice realizate de echipa lui Neto au arătat că cannabidiolul din Trema micrantha nu conține THC – compusul psihoactiv din cannabis. Acest lucru îl face o alternativă legală și accesibilă, fără barierele legislative asociate culturii de cannabis, care rămâne interzisă în multe țări, inclusiv în Brazilia.

„Este o plantă care crește peste tot în Brazilia și ar putea deveni o sursă mai simplă și mai ieftină de cannabidiol”, a declarat Neto.

Cercetări și potențial economic uriaș pentru cannabidiol din Trema micrantha

Studiile viitoare vor urmări cele mai eficiente metode de extracție a cannabidiolului din Trema micrantha și testarea acestuia pe pacienți. Proiectul este susținut cu o finanțare de 500.000 de reali (aproximativ 104.000 de dolari) și este estimat să dureze cel puțin cinci ani.

Piața globală a cannabidiolului este evaluată la aproape 5 miliarde de dolari și ar putea depăși 47 de miliarde până în 2028, conform unui studiu realizat de Vantage Market Research. Descoperirea ar putea poziționa Brazilia ca un jucător cheie pe această piață emergentă.