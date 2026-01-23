Americile, punctul de plecare al unei boli care a marcat omenirea timp de 5.500 de ani

Cele mai vechi dovezi cunoscute ale bacteriei care provoacă boala au fost identificate într-un schelet uman vechi de aproximativ 5.500 de ani, descoperit într-un adăpost stâncos din America de Sud. Potrivit Live Science, analiza ADN-ului antic arată că un strămoș al bacteriei Treponema pallidum, responsabilă pentru sifilis și alte infecții cronice ale pielii, circula în Americi cu mii de ani mai devreme decât se credea.

Timp de secole, s-a crezut că sifilisul a apărut în Europa, după marile epidemii documentate în secolul al XV-lea. Noile constatări plasează însă bacteria pe continentul american cu mult înainte de sosirea europenilor.

Un genom vechi de 5.500 de ani

Descoperirea se bazează pe secvențierea celui mai vechi genom al bacteriei responsabile de sifilis identificat până în prezent. Scheletul aparținea unui vânător-culegător columbian, de vârstă mijlocie, și, în mod surprinzător, nu prezenta leziuni osoase evidente, deși astfel de urme sunt frecvent asociate cu stadiile avansate ale infecției.

„Rezultatele noastre împing cu mii de ani înapoi asocierea dintre Treponema pallidum și oameni”, a declarat autorul principal al studiului, Davide Bozzi. Cercetătorii spun că genomul descoperit aparține unei linii evolutive necunoscute până acum, diferită de toate subspeciile moderne ale bacteriei.

Cu peste 13.000 de ani în urmă

Analizele indică o separare față de tulpinile actuale în urmă cu aproximativ 13.700 de ani, ceea ce sugerează o prezență timpurie a bacteriei în Americi. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu se știe dacă această formă timpurie putea fi transmisă pe cale sexuală, așa cum este sifilisul în prezent.

„Dovezile genomice actuale nu rezolvă dezbaterea veche privind originea exactă a sifilisului ca boală, dar arată o istorie evolutivă lungă și complexă a bacteriilor implicate în Americi”, a explicat Elizabeth Nelson, antropolog molecular la Southern Methodist University, coautoare a studiului.

Americile, sursa inițială a bolii

Alți cercetători susțin că noua descoperire „înclină balanța” spre o origine americană a sifilisului, nu europeană. Ei spun că înțelegerea evoluției timpurii a bacteriei ar putea ajuta atât la clarificarea istoriei bolilor infecțioase, cât și la îmbunătățirea strategiilor actuale de control al sifilisului. În ultimii zece ani, boala a cunoscut o creștere a numărului de cazuri în întreaga lume.