Cercetătorii au descoperit un „contor” din creier care ar putea detecta Alzheimer-ul

Cercetătorii au identificat celule speciale, numite „celule grid”, care se activează în ritm regulat pe măsură ce o persoană se deplasează, funcţionând ca un cronometru intern care măsoară distanţele parcurse.

Studiul, publicat în revista Current Biology, a demonstrat prin experimente pe şobolani şi voluntari umani că aceste celule din zona creierului responsabilă pentru memorie şi orientare funcţionează ca un ceas – adică fac tic-tac – constant în timpul deplasării.

„Cu cât modelul de activare era mai regulat, cu atât animalele estimau mai bine distanţa pe care trebuiau să o parcurgă”, explică profesorul James Ainge, autorul principal al studiului.

Când cercetătorii au modificat forma arenei experimentale, atât şobolanii, cât şi participanţii umani au început să facă erori în estimarea distanţelor, deoarece cronometrul intern a devenit neregulat.

Descoperirea este importantă pentru că aceste celule cerebrale se află în zona afectată prima dată de Alzheimer, iar disfuncţia lor provoacă dezorientarea caracteristică bolii.

Cercetătorii plănuiesc dezvoltarea unor jocuri „diagnostic” pentru telefoane mobile care să testeze capacitatea de estimare a distanţelor, oferind astfel o metodă simplă de detectare precoce a Alzheimer-ului.