Dacă vorbești în acest fel, ar putea fi un indiciu că vei suferi de Alzheimer în viitor

Un studiu publicat în 2023 sugerează că, pe măsură ce trece timpul, felul în care vorbim poate fi unul dintre indicatorii care prevestesc apariția bolii Alzheimer. Astfel, cercetătorii de la Universitatea din Toronto consideră că ritmul vorbirii cotidiene sau dificultatea de a găsi cuvântul potrivit ar putea fi indicatori clari, potrivit portalului Science Alert.
Foto: iStock
Mădălina Dinu
15 dec. 2025, 12:04, Ştiinţă-Sănătate

„Acest lucru sugerează că viteza vorbirii ar trebui evaluată ca parte a testelor cognitive standard pentru a ajuta medicii să detecteze mai rapid deteriorarea cognitivă (inclusiv riscul de Alzheimer) și să sprijine adulții în menținerea sănătății creierului pe măsură ce îmbătrânesc”, recomandă neurocercetătorul Jed Meltzer, scrie El Economista.

„Pe vârful limbii”

Unul dintre fenomenele pe care toată lumea le-a experimentat măcar o dată este acela de a „avea cuvântul pe vârful limbii”. Totuși, pe măsură ce îmbătrânim, găsirea numelui obiectelor poate deveni mai dificilă, în special după vârsta de 60 de ani.

Pentru a afla motivele pentru care se întâmplă acest lucru, cercetătorii au cerut la 125 de adulți sănătoși, cu vârste între 18 și 90 de ani, să descrie o scenă în detaliu. Ulterior, li s-au prezentat imagini cu obiecte cotidiene, în timp ce ascultau un audio care îi ghida sau îi inducea în eroare.

Încetinirea proceselor cognitive

S-a descoperit că, cu cât vorbirea persoanei era mai rapidă în primul test, cu atât răspunsurile în al doilea test erau mai rapide. Aceasta se potrivește cu „teoria vitezei de procesare”, care susține că în centrul deteriorării cognitive se află o încetinire generală a procesării cognitive, nu o încetinire specifică a centrelor de memorie.

Adulții mai în vârstă sunt semnificativ mai încetiniți decât adulții mai tineri în efectuarea diferitelor sarcini cognitive, inclusiv în sarcini de producere a cuvintelor, cum ar fi denumirea imaginilor, răspunsul la întrebări sau citirea cuvintelor scrise”, a explicat psihologul Hsi T. Wei de la Universitatea din Toronto.

Deși experții indică faptul că sunt necesare mai multe studii pe termen lung pentru a urmări participanții care finalizează mai lent testele de memorie, pentru a determina dacă vor dezvolta demență sau probleme cognitive în viitor.

