Cercetătorii au testat o alternativă la operațiile oculare cu laser, care ar putea revoluționa corecția vederii

Oamenii de știință explorează o nouă metodă de corecție a vederii care remodelează corneea folosind curenți electrici în loc de lasere, scrie Live Science.

Deși se află încă în stadii incipiente, această abordare, numită remodelare electromecanică (EMR), a arătat rezultate promițătoare în testele de laborator pe ochi de iepure, sugerând perspectiva unei alternative mai ieftine, reversibile și mai puțin invazive decât LASIK.

Cum funcționează EMR

Spre deosebire de LASIK, care utilizează lasere pentru a îndepărta țesut cornean, EMR acționează prin aplicarea unui curent electric slab pentru a modifica structura corneei.

Curentul slăbește temporar legăturile de colagen, permițând corneei să fie modelată într-o nouă formă cu ajutorul unui șablon tip lentilă de contact.

Odată ce curentul se oprește, țesutul se fixează în noua formă. În experimentele pe ochi de iepure, procesul a remodelat corneea în doar un minut, fără a deteriora celulele sau a produce opacitate.

De ce contează

LASIK, aprobat în 1999, a ajutat milioane de oameni să renunțe la ochelari și lentile de contact, dar implică riscuri precum durere oculară, iritații și, mai rar, complicații structurale.

EMR ar putea evita daunele produse de căldura laserului și ar putea extinde opțiunile de tratament pentru pacienții care nu sunt candidați potriviți pentru LASIK.

De asemenea, cercetătorii cred că ar putea inversa opacitatea corneei, tratabilă în prezent doar prin transplant.

Ce urmează

În ciuda rezultatelor promițătoare din laborator, EMR este departe de a fi aplicat clinic.

Următorii pași includ testarea pe animale vii, evaluarea capacității de a corecta probleme precum miopia și hipermetropia și, în cele din urmă, derularea unor studii clinice pe oameni.

Experții rămân „prudent optimiști”, subliniind că tehnica ar putea completa LASIK, nu neapărat să o înlocuiască.

Dacă va fi confirmată, EMR ar putea lărgi accesul la chirurgia de corecție a vederii, oferind o opțiune mai sigură și mai accesibilă.