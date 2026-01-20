Cum ar putea funcționa energia solară chiar și după apus

Cercetătorii explorează o metodă radicală de a genera electricitate din energia solară chiar și după apus, scrie CNN.

Cunoscută drept „energia solară nocturnă”, această tehnologie ar putea alimenta sateliții în perioadele de întuneric, reducând dependența de baterii.

Transformarea căldurii în electricitate după apus

Oamenii de știință de la Universitatea din New South Wales dezvoltă dispozitive care funcționează ca panouri solare inverse.

În loc să absoarbă lumina soarelui, acestea produc electricitate prin emiterea radiației infraroșii eliberate de Pământ pe timpul nopții.

Procesul se bazează pe un dispozitiv semiconductor numit diodă termoradiativă, capabil să transforme radiația infraroșie în electricitate.

Pe parcursul zilei, Pământul absoarbe energia solară, care este eliberată ulterior sub formă de căldură după apus.

Dioda convertește această radiație infraroșie emisă în energie electrică.

Cercetătorii spun că, deși ideea se bazează pe studii anterioare, aceasta reprezintă prima demonstrație directă a producerii de electricitate utilizabilă cu ajutorul unui astfel de dispozitiv.

Putere redusă, potențial mare în spațiu

În prezent, diodele termoradiative generează mult mai puțină energie decât panourile solare convenționale.

Pe Pământ, eficiența lor este limitată de atmosferă, care reține căldura și reduce diferența de temperatură necesară funcționării.

Chiar și în condiții optime, cantitatea de energie produsă rămâne modestă.

Totuși, cercetătorii cred că adevăratul potențial al tehnologiei se află în spațiu.

Fără atmosferă, sateliții pot radia căldura în medii extrem de reci, creând condiții ideale pentru acest tip de generare a energiei.

În orbita joasă a Pământului, sateliții alternează la fiecare 90 de minute între lumină și întuneric, ceea ce face energia solară nocturnă deosebit de utilă.

Dincolo de orbita terestră și misiunile viitoare

Cercetători de la NASA analizează, la rândul lor, utilizarea diodelor termoradiative în misiuni spațiale îndepărtate.

În aceste contexte, tehnologia ar putea înlocui generatoarele termoelectrice voluminoase și costisitoare bazate pe materiale radioactive.

Deși există încă provocări, inclusiv rezistența la temperaturi ridicate, studiile sugerează că progrese semnificative sunt posibile în următorul deceniu.

Echipa de la UNSW pregătește teste experimentale și lucrează la materiale mai eficiente.

Cu finanțare și dezvoltare continuă, experții spun că energia solară nocturnă ar putea deveni o soluție practică pentru sistemele satelitare ale viitorului.