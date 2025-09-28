Cum se adaptează pădurea amazoniană la schimbările climatice?

Arborii din pădurea tropicală amazoniană devin mai groși pe măsură ce absorb mai mult dioxid de carbon (CO₂) din atmosferă, ceea ce sugerează o rezistență sporită la schimbările climatice, scrie Live Science.

Un nou studiu publicat în Nature Plants arată că, din anii 1970, trunchiurile copacilor s-au extins în medie cu 3,3% la fiecare deceniu, transformând pădurea amazoniană într-un rezervor de carbon și mai puternic.

Creștere în toată pădurea

Oamenii de știință din aproape 100 de echipe de cercetare au analizat date din 188 de parcele forestiere din Amazon, între 1971 și 2015.

Ei au descoperit că toți arborii, nu doar cei mai înalți, au crescut în dimensiune.

Acest model de „beneficii împărtășite” arată că atât copacii mari, cât și cei mici se adaptează la nivelurile ridicate de dioxid de carbon, menținând echilibrul în ecosistem între arborii de diferite dimensiuni.

Potrivit coautoarei studiului, Beatriz Marimon, de la Universitatea de Stat Mato Grosso din Brazilia, este „o veste bună”, deoarece pădurile amazoniene rămân puternice în fața încălzirii globale și a creșterii concentrației de dioxid de carbon.

Reziliență, dar pentru cât timp?

În ciuda acestor semne pozitive, cercetătorii avertizează că valul de creștere s-ar putea încheia.

Stresul viitor cauzat de căldură, secetă, incendii și furtuni ar putea încetini creșterea arborilor și spori mortalitatea.

Echipa subliniază că protejarea pădurilor intacte este esențială pentru menținerea capacității lor de a absorbi carbonul.

„Arborii mari sunt esențiali pentru captarea dioxidului de carbon, iar acest studiu confirmă creșterea lor continuă”, a declarat Adriane Esquivel Muelbert, de la Universitatea Cambridge. „Aceste păduri arată o reziliență remarcabilă, cel puțin pentru moment.”