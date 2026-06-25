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Descoperire istorică. Inteligența artificială descifrează papirusurile de la Herculaneum pentru prima dată în istorie

Cercetători internaționali au anunțat joi o descoperire majoră în domeniul arheologiei și al studiilor clasice: prima lectură completă a unui papirus de la Herculaneum realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Manuscrisul, carbonizat în urma erupției Vezuviului din anul 79 d.Hr., nu a putut fi citit timp de aproape două milenii.
Descoperire istorică. Inteligența artificială descifrează papirusurile de la Herculaneum pentru prima dată în istorie
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
25 iun. 2026, 16:50, Ştiinţă-Sănătate
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Papirusurile au fost descoperite în orașul roman Herculaneum, distrus împreună cu Pompei de erupția devastatoare a Vezuviu.

Extrem de fragile, sulurile nu pot fi desfășurate fizic fără a fi distruse. Soluția a venit din combinarea scanărilor de înaltă rezoluție cu algoritmi avansați de inteligență artificială, care permit „desfășurarea virtuală” a manuscriselor și identificarea cernelii invizibile cu ochiul liber, scrie Reuters.

Inteligența artificială și papirusurile de la Herculaneum, susținute de Vesuvius Challenge

Proiectul Vesuvius Challenge, inițiativă dedicată accelerării cercetărilor asupra textelor carbonizate, a anunțat că va publica online toate datele, codurile și modelele utilizate. De asemenea, organizatorii oferă un premiu de un milion de dolari primei persoane sau echipe care va reuși citirea completă a unui alt sul nedescifrat.

„Astăzi v-am demonstrat că acest lucru este posibil”, a declarat Brent Seales, profesor la Universitatea din Kentucky și cofondator al proiectului, în cadrul unei conferințe susținute la Napoli.

Printre rezultatele prezentate se numără 70 de coloane din lucrarea „Despre vicii, Cartea I”, atribuită filosofului epicurian Filodem. De asemenea, cercetătorii au recuperat aproximativ 1,5 metri de text lizibil din cel mai vechi sul de la Herculaneum desfășurat până acum, datat între anii 300–200 î.Hr., axat pe etică, arte și comportamentul uman.

Până în prezent, au fost scanate aproximativ 45 de suluri, în timp ce peste 600 rămân încă nedeschise. Mai mult, zone extinse ale vilei în care au fost descoperite manuscrisele nu au fost excavate, lăsând deschisă posibilitatea unor noi descoperiri.

Viitorul cercetării

Papirologul principal al proiectului, Federica Nicolardi, a subliniat caracterul revoluționar al noilor tehnologii, care elimină dilema dintre conservare și citire.

Progresele recente au permis desfășurarea virtuală completă a unui sul în doar 24 de ore, obținându-se aproximativ 140 de coloane noi de text.

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