Descoperire medicală majoră: O injecție anti-îmbătrânire regenerează cartilajul genunchiului

Cercetătorii de la Stanford Medicine au raportat un progres major care ar putea schimba modul în care este tratată osteoartrita, folosind o injecție care regenerează cartilajul uzat în articulațiile genunchiului, afectate de vârstă sau traumatisme, scrie SciTechDaily.

Terapia acționează asupra proceselor biologice ale îmbătrânirii, reface cartilajul și previne artrita, nu se doar limitează la reducerea durerii sau a inflamației, așa cum arată experimentele pe animale.

Țintirea îmbătrânirii, nu doar a simptomelor

Osteoartrita afectează aproximativ unul din cinci adulți și, în prezent, nu există tratamente care să poată inversa distrugerea articulară.

Noua abordare blochează o proteină asociată îmbătrânirii, numită 15-PGDH, care crește în timp și contribuie la degradarea țesuturilor.

Prin inhibarea acesteia, cercetătorii au restabilit cartilaj gros și funcțional la șoareci vârstnici și au prevenit artrita după leziuni ale genunchiului similare rupturilor de ligament încrucișat anterior (LIA).

Spre deosebire de terapiile existente, tratamentul acționează asupra cauzei biologice de bază a pierderii cartilajului.

Articulațiile tratate au prezentat o mobilitate mai bună și inflamație redusă comparativ cu cele netratate, sugerând un efect real de modificare a bolii.

Regenerarea cartilajului fără celule stem

Un rezultat-cheie este faptul că regenerarea cartilajului a avut loc fără activarea celulelor stem.

În schimb, celulele cartilajului existente, numite condrocite, au fost reprogramate pentru a adopta un profil genetic mai „tânăr”.

Această schimbare a favorizat formarea cartilajului hialin neted, în locul fibrocartilajului mai slab, frecvent întâlnit în artrită.

„Aceasta reprezintă o modalitate fundamental nouă de regenerare a țesuturilor adulte”, a declarat Helen Blau, coautoare a studiului.

Țesutul uman arată un potențial similar

Cercetătorii au testat terapia și pe cartilaj uman de genunchi, obținut în timpul operațiilor de înlocuire articulară.

După o săptămână de tratament, țesutul a prezentat markeri reduși de degradare și semne de regenerare activă, rezultate similare celor observate la animale.

Cercetarea, publicată în revista Science, sugerează că abordarea ar putea întârzia sau chiar elimina necesitatea protezelor articulare.

O versiune sub formă de pastilă se află deja în studii clinice timpurii pentru slăbiciunea musculară asociată vârstei, alimentând speranța că vor urma și teste dedicate regenerării cartilajului.