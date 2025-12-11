Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Diferentele dintre apa îmbuteliată și apa de la robinet. Studiile arată riscuri ascunse pentru sănătate și mediu

Diferentele dintre apa îmbuteliată și apa de la robinet. Studiile arată riscuri ascunse pentru sănătate și mediu

Lipsa de încredere în apa de la robinet continuă să alimenteze consumul global de apă îmbuteliată, chiar și în țări unde rețelele publice sunt printre cele mai monitorizate din lume.
Diferentele dintre apa îmbuteliată și apa de la robinet. Studiile arată riscuri ascunse pentru sănătate și mediu
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
11 dec. 2025, 11:32, Ştiinţă-Sănătate

Tot mai multe cercetări contrazic însă ideea de „puritate absolută”, iar diferențele dintre apa îmbuteliată și apa de la robinet ridică semne de întrebare cu privire la sănătate și impactul asupra mediului.

Riscuri ascunse. Ce arată studiile despre diferențele dintre apa îmbuteliată și apa de la robinet

Un studiu realizat în 2025 a identificat niveluri ridicate de contaminare bacteriană în apă comercializată în bidoane reutilizabile și sticle de plastic. Rezultatele se adaugă unui volum tot mai mare de cercetări care indică faptul că, în multe regiuni dezvoltate, apa de la robinet este testată mai strict și mai frecvent decât apa îmbuteliată, scrie Science Alert.

În Regatul Unit, Inspectoratul pentru Apa Potabilă publică deschis analize detaliate, iar în Statele Unite standardele sunt impuse de Agenția pentru Protecția Mediului. La nivel european, calitatea este reglementată prin Directiva privind apa potabilă. În contrast, apa îmbuteliată este tratată ca produs alimentar ambalat, fiind testată mai rar, iar producătorii nu sunt obligați să publice analize complete.

Contaminanți și microplastice. Impactul diferențelor dintre apa îmbuteliată și apa de la robinet

Mai multe studii au identificat microplastice, reziduuri chimice și bacterii în apa îmbuteliată. O cercetare din 2024 a detectat zeci de mii de particule plastice pe litru în unele mărci. Totodată, sticlele din PET pot elibera antimon, ftalați și analogi ai bisfenolului, substanțe asociate cu posibile dereglări hormonale, mai ales atunci când recipientele sunt expuse la căldură.

Apa îmbuteliată nu este sterilă, iar după deschidere microorganismele pot prolifera rapid, în special dacă sticla este uitată în mașină sau este refolosită.

Mediul, marele perdant. Presiunea generată de aceste diferențe

Consumul global generează achiziționarea a circa un milion de sticle de plastic pe minut. Compania daneză Aquaporin estimează că producerea unui litru de apă îmbuteliată necesită până la două mii de ori mai multă energie decât furnizarea unui litru de apă de la robinet, cu un impact major asupra emisiilor de carbon.

În acest context, soluțiile descentralizate devin esențiale. Proiectul Solar2Water, un sistem mobil alimentat solar, produce apă potabilă direct din aer, reducând dependența de plastic și sprijinind comunitățile afectate de stres hidric.

Recomandarea video

Cine e Paul Moldovan, înlocuitorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6: mâna dreaptă a noului primar general
G4Media
Plățile cash vor fi limitate. Regula intră în vigoare în România, de la 1 ianuarie 2027
Gandul
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
Libertatea
Câte ore pe zi ar trebui să fie pornită încălzirea, pentru a plăti facturi mai mici? Trucul genial de care să țineți cont
CSID
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor