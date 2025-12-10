Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii

Vânzările cresc între 15% și 100% la produse variate, de la electronice și îmbrăcăminte, până la cosmetice, cărți, alcool și alte bunuri de sezon. În spatele acestei creșteri se află însă procese inconștiente, explicate de cercetările din neuromarketing, scrie Science Alert.

Neuromarketingul și impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun

Specialiștii în neuromarketing susțin că, în perioada sărbătorilor, creierul este puternic stimulat de nevoia de apartenență socială. Oamenii tind să cumpere mai multe produse pentru a nu se simți excluși, un mecanism cu rădăcini evolutive. În plus, dorința pentru noutate activează senzația de siguranță, făcând ca produsele promovate drept „cele mai noi” să pară irezistibile.

Neurotransmițători precum dopamina, oxitocina și cortizolul joacă un rol esențial în impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun, influențând motivația, nevoia de conexiune și teama de a pierde o ofertă avantajoasă.

Un studiu publicat în iulie 2025 arată că reclamele emoționale și poveștile dramatice atrag privirea și cresc probabilitatea de achiziție, în timp ce imaginile cu celebrități sau personaje simpatice pot distrage atenția de la obiectivele financiare.

Willpower și impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun

Cercetările psihologice arată că voința scade atunci când suntem obosiți, distrași, stresați sau afectați de probleme economice.

La final de an, când presiunea socială și lista de cumpărături sunt mari, cortexul prefrontal – zona responsabilă cu autocontrolul – este suprasolicitat. Când acest mecanism cedează, reacțiile impulsive dominate de dopamină preiau controlul.

Cum reducem impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun

Experții recomandă conștientizarea emoțiilor și planificarea atentă. Crearea unei liste fixe și stabilirea unui buget înainte de a începe cumpărăturile pot reduce riscul deciziilor impulsive.

Activități precum puzzle-uri, citit sau meditație pot antrena cortexul prefrontal, îmbunătățind autocontrolul. De asemenea, anticiparea situațiilor în care apare tentația, precum promoțiile limitate, poate preveni acțiunile impulsive.

Înțelegerea mecanismelor neurologice și psihologice care stau la baza comportamentelor din perioada sărbătorilor poate ajuta consumatorii să își gestioneze mai bine finanțele și să evite cheltuielile excesive. Controlarea impulsivității de astăzi se poate transforma în beneficii financiare pentru viitor.