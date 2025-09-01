Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Durerile menstruale severe la adolescente cresc cu 76% riscul de dureri cronice la vârsta adultă

Durerile menstruale severe la adolescente cresc cu 76% riscul de dureri cronice la vârsta adultă

Adolescentele care suferă de dureri menstruale severe au un risc cu 76% mai mare de a dezvolta dureri cronice la vârsta de 26 de ani, arată un nou studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea din Oxford.
Foto: iStock
Andreea Tobias
01 sept. 2025, 16:13, Ştiinţă-Sănătate

Studiul publicat în The Lancet Child & Adolescent Health a analizat datele a 1.157 de persoane.

Aproximativ 60% dintre participante au raportat dureri menstruale moderate sau severe la vârsta de 15 ani.

Cercetătorii au descoperit că şi durerile menstruale moderate cresc riscul de dureri cronice cu 65%, comparativ cu adolescentele care nu aveau dureri menstruale. Dintre cele care nu au raportat dureri menstruale, doar 17% au dezvoltat ulterior dureri cronice.

Profesoara Katy Vincent, ginecolog la Universitatea din Oxford, explică că legătura se poate datora modificărilor sistemului nervos în adolescenţă, o perioadă de neuroplasticitate crescută când creierul este mai sensibil la semnalele repetate de durere.

„Durerea menstruală persistentă în această perioadă critică poate provoca modificări pe termen lung în modul în care organismul procesează durerea”, a declarat Vincent, subliniind că majoritatea tinerilor nu caută ajutor pentru durerile menstruale sau sunt ignoraţi când o fac.

Cercetătorii cer îmbunătăţirea educaţiei menstruale şi asigurarea accesului la tratament eficient încă din faza incipientă.