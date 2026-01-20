Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani

Un eveniment astronomic excepțional s-a produs în noaptea de 19 spre 20 ianuarie în Mureș, în jurul orei 1:00: aurora boreală.

Jocul seducător de lumini, specific zonelor nordice ale planetei, a putut fi observat și fotografiat în condiții atmosferice favorabile, spre uimirea și încântarea pasionaților de astronomie și a localnicilor.

Pentru România, Aurora Boreală (numită și „luminile nordului”) este un fenomen extrem de rar, care apare atunci când particulele încărcate electric emise de Soare – în special electroni și protoni – ajung în apropierea Pământului și interacționează cu câmpul magnetic terestru.

Aceste particule sunt ghidate spre poli, unde intră în contact cu atomii din atmosfera superioară, producând lumini colorate pe cer.

Culorile cele mai întâlnite

Culoarea aurorei depinde de tipul de gaz atmosferic implicat și de altitudinea la care are loc interacțiunea, potrivit Meteoplus:

Verde – cea mai comună culoare, produsă de oxigen la altitudini de aproximativ 96 km

Roșu – mult mai rar, generat de oxigen la altitudini foarte mari, de peste 320 km

Albastru/Violet – rar, cauzat de azot la altitudini mai joase, sub 100 km

Galben – o combinație între verde și roșu sau interacțiuni specifice cu oxigenul, de asemenea rară

Prezența mai multor culori indică o activitate solară intensă, asociată adesea cu furtuni geomagnetice puternice.

De ce aurora boreală este rară în România

Aurora boreală este vizibilă, în mod normal, în zonele apropiate de Cercul Polar de Nord, precum Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Canada sau Alaska.

Aceste regiuni se află direct sub așa-numitul oval auroral, zona în care câmpul magnetic al Pământului canalizează particulele solare.

România se află mult mai la sud față de aceste regiuni, iar pentru ca aurora să devină vizibilă aici este nevoie de condiții excepționale: o furtună geomagnetică foarte puternică sau o activitate solară intensă.

Activitate solară deosebit de intensă

Potrivit Space Weather Prediction Center, Serviciul Național de Meteorologie al SUA, aurora boreală de azi-noapte a fost produsă de o activitate solară deosebt de intensă.

„O furtună severă de radiații solare de nivel S4 este acum în desfășurare – aceasta este cea mai mare furtună de radiații solare din ultimii peste 20 de ani. Ultima dată când au fost observate niveluri S4 a fost în octombrie 2003. Efectele potențiale sunt în principal limitate la lansările spațiale, aviație și operațiunile sateliților”, a transmis SWPC.

Alte episoade cu aurora boreală

Aurora boreală a mai fost observată pe cerul României la 1 ianuarie 2025 – în zonele Cluj-Napoca, Sibiu, Bihor, Maramureș și chiar în sud și centru.

Episoade cu auroră boreală au mai fost înregistrate în 2015, 2023 și 2024.

În orice caz, pentru România, aurora boreală rămâne un fenomen extrem de rar, dat de activitatea solară deosebit de puternică.