IBM și NASA au lansat modelul AI Surya pentru a prezice activitatea solară

Cercetătorii explică faptul că modelul AI Surya procesează date brute din observațiile satelitare, reușind să detecteze din timp explozii solare și variații ale vântului solar. Aceste predicții sunt esențiale pentru protejarea astronauților, sateliților și infrastructurii terestre, inclusiv rețelele electrice și sistemele de comunicații.

Cum funcționează modelul AI Surya în prognoza solară

Modelul AI Surya utilizează opt canale ale instrumentului Atmospheric Imaging Assembly (AIA) și cinci produse Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), care surprind imagini detaliate ale coroanei solare și ale câmpului magnetic de la suprafața Soarelui. În urma antrenării, AI-ul a fost capabil să prezică secvențial imagini viitoare, oferind cercetătorilor o fereastră critică de timp pentru a anticipa erupțiile solare.

Mai mult, specialiștii au descoperit că modelul AI Surya învață singur particularitățile Soarelui, precum rotația diferită la ecuator față de poli, fără a fi nevoie de introducerea manuală a acestor parametri. Această autonomie face ca Surya să fie un instrument revoluționar în studiul și prognoza fenomenelor solare.

Importanța modelului AI Surya pentru viitor

Publicat pe platforma arXiv și disponibil ca proiect open-source pe GitHub și Hugging Face, modelul AI Surya deschide noi direcții de cercetare. Setul de date asociat, SuryaBench, oferă comunității științifice acces la benchmark-uri pentru înțelegerea mai profundă a activității solare.

Prin precizia și viteza de analiză, modelul AI Surya reprezintă un pas crucial în anticiparea furtunilor solare, reducând riscurile pentru explorarea spațială și pentru infrastructurile critice de pe Pământ.