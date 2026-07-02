Îți afectează tehnologia corpul? Semnalele de alarmă pe care le ignorăm zilnic

Cele mai recente cercetări sugerează că telefonul și celelalte dispozitive digitale ar putea modifica forma gâtului, afecta vederea, influența abilitățile motorii și reduce forța musculară, potrivit BBC.

Coloana vertebrală deformată

Dacă citești articole pe telefon, sunt șanse mari să îți apleci capul pentru a privi ecranul.

Această „postură cu capul proiectat înainte” poate pune până la 27 de kilograme de presiune asupra gâtului.

În timp, aceasta poate deteriora discurile coloanei vertebrale, poate duce la degradarea articulațiilor și mușchilor și poate chiar reduce capacitatea pulmonară. Problema are și o poreclă: „tech neck” („gâtul cauzat de tehnologie”).

De asemenea, poate modifica permanent aspectul corpului.

Exercițiile speciale pot ajuta la corectarea problemei, cu acordul medicului. Dar există și schimbări mai simple pe care le poți face chiar acum: ține telefonul mai sus.

Poziționează ecranul la nivelul ochilor, ideal la aproximativ o lungime de braț față de față. Aceeași recomandare se aplică și monitoarelor de calculator. Unii experți spun că și pauzele de la ecran pot ajuta. Încearcă să faci o pauză de 20 de minute la fiecare jumătate de oră.

Piele iritată și gât plin de riduri?

Recent a apărut o nouă îngrijorare: poate „tech neck” să provoace riduri la nivelul gâtului?

„În teorie, are sens”, spune Justine Hextall, dermatolog consultant și membră a Royal College of Physicians din Marea Britanie. Stresul repetitiv provoacă riduri, astfel că aplecarea constantă înainte și încrețirea gâtului ar putea reprezenta o problemă, explică ea. Totuși, Hextall spune că nu există studii solide care să demonstreze această legătură.

Există însă și alte probleme dermatologice de care ar trebui să ne preocupăm, în special în cazul persoanelor care poartă permanent ceasuri inteligente.

„Un mediu întunecat și umed [cum este zona de sub ceas] este ideal pentru dezvoltarea fungilor, astfel că pot apărea iritații sau chiar eczeme”, spune ea.

Soluția este simplă: scoateți mai des ceasul inteligent și spălați pielea. Ea recomandă și folosirea unei creme de protecție dacă purtați ceasul întreaga zi.

Vedere în deteriorare

Ratele miopiei au crescut spectaculos în ultimele decenii. Dacă ne uităm la schimbările produse în această perioadă, este ușor să dăm vina pe tehnologie.

Acest lucru ar putea fi adevărat, dar nu în modul în care cred majoritatea oamenilor, spune Donald Mutti, profesor de optometrie la Universitatea de Stat din Ohio, SUA.

Însă studiul a scos la iveală altceva: timpul petrecut în aer liber pare să aibă un efect protector. Soluția este simplă: petreceți mai mult timp afară.

Mâini slăbite

Forța de prindere este considerată din ce în ce mai mult un indicator important al stării generale de sănătate.

Un studiu a arătat că aceasta poate prezice riscul de deces prematur mai bine decât tensiunea arterială. Iar forța de prindere este în scădere în multe țări, în special în rândul tinerilor.

Ar trebui să puteți strânge o minge de tenis cât de tare puteți și să mențineți presiunea timp de 15-30 de secunde. Dacă nu reușiți, există exerciții speciale pentru încheieturi care vă pot ajuta.

Coordonarea mână-ochi

Se pare că tehnologia afectează și abilitățile motorii, acele capacități care conectează mintea și corpul pentru realizarea mișcărilor precise.

Potrivit lui Sebastian Suggate, profesor de psihologie a dezvoltării și educației la Universitatea din Regensburg, Germania, tehnologia vă poate face mai buni la activități precum apăsarea butoanelor sau glisarea pe ecran.

Acest lucru este deosebit de îngrijorător deoarece există o legătură între abilitățile motorii și dezvoltarea cognitivă și academică a copiilor și adolescenților.

Activitățile manuale desfășurate pe perioade mai lungi, cum ar fi pregătirea mesei sau activitățile artistice și meșteșugărești, pot fi utile.