Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Medicii avertizează asupra unui semn discret care ar putea indica dacă antidepresivele funcționează

Medicii avertizează asupra unui semn discret care ar putea indica dacă antidepresivele funcționează

Cercetări recente arată că anumite reacții fizice pot oferi indicii importante despre eficiența tratamentului cu antidepresive.
Medicii avertizează asupra unui semn discret care ar putea indica dacă antidepresivele funcționează
Sursa: Pexels
Bianca Popa
20 ian. 2026, 12:10, Life-Inedit

Un efect secundar frecvent, dar adesea ignorat, al antidepresivelor ar putea oferi medicilor un indiciu neașteptat despre eficiența tratamentului, scrie PsyPost.

Un nou studiu arată că persistența sau intensificarea căscatului la pacienții care iau SSRI (antidepresive care cresc nivelul de serotonină din creier) poate semnala un răspuns slab la terapie, nu doar oboseală.

Un efect secundar neobișnuit, analizat mai atent

Inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei, cunoscuți ca SSRI, se numără printre cele mai prescrise tratamente pentru depresie.

Deși sunt considerați, în general, siguri, aceștia pot provoca efecte secundare fizice, inclusiv o creștere neobișnuită a căscatului.

Cercetătorii subliniază că nu este vorba despre căscatul obișnuit cauzat de somnolență, ci despre un răspuns fiziologic distinct, legat de chimia creierului.

Deși căscatul este de mult timp asociat cu neurotransmițători precum serotonina și dopamina, fenomenul a fost rareori studiat sistematic, pe termen lung, la pacienți psihiatrici.

Până acum, majoritatea informațiilor proveneau din cazuri izolate, lăsând medicii fără repere clare pentru interpretare.

Legătura dintre căscat și evoluția depresiei

Pentru a analiza această relație, cercetători din Turcia au urmărit 150 de adulți diagnosticați cu tulburare depresivă majoră, care nu mai luaseră anterior SSRI.

Participanții au început tratamente standard, precum sertralina, fluoxetina sau escitalopramul, și au completat chestionare privind severitatea depresiei, calitatea somnului și frecvența căscatului.

După o lună, 110 participanți au revenit pentru evaluări de control.

Per ansamblu, căscatul excesiv a crescut la nivelul întregului grup, iar numărul pacienților care au raportat căscat deranjant s-a triplat.

Acest lucru a confirmat că SSRI pot declanșa frecvent acest efect secundar.

Când căscatul devine un semnal de alarmă

Diferențele au apărut atunci când pacienții au fost împărțiți în respondenți și non-respondenți la tratament.

Cei care au înregistrat o ameliorare semnificativă a simptomelor depresive au avut un nivel stabil sau ușor redus al căscatului.

În schimb, pacienții care nu au răspuns bine la tratament au prezentat o creștere accentuată a acestui simptom.

Important este că acest tipar nu a fost legat de îmbunătățirea somnului.

Deși insomnia s-a redus în general, căscatul a fost mai strâns asociat cu alte efecte secundare fizice, sugerând implicarea sistemului nervos autonom, nu doar a oboselii.

Implicații pentru practica medicală

Cercetătorii avertizează că căscatul excesiv este adesea interpretat greșit ca letargie sau sedare, ceea ce poate duce la creșterea inutilă a dozelor de medicamente.

Studiul sugerează contrariul. Căscatul persistent ar putea indica faptul că antidepresivul administrat nu este eficient.

Deși cercetarea s-a desfășurat pe o perioadă de doar o lună și s-a bazat pe autoevaluări, specialiștii consideră că ea evidențiază importanța observării semnalelor fizice subtile.

Monitorizarea atentă a căscatului ar putea ajuta medicii să identifice mai rapid tratamentele ineficiente și să ajusteze terapia mai precis.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Ger de crapă pietrele în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
Gandul
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
Libertatea
Nu ai strâns încă bradul de Crăciun? De ce ghinion vei avea parte, potrivit superstițiilor, dacă nu l-ai despodobit până pe 20 ianuarie
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor