Mister și evacuare medicală. Experții NASA încearcă să afle de ce un astronaut aflat în spațiu nu a mai putut vorbi

Experții NASA încearcă să afle de un astronaut aflat în spațiu nu a mai putut vorbi. Bărbatul a fost evacuat de urgență de pe Stația Spațială Internațională. Incidentul misterios a tras un semnal de alarmă privitor la sistemele medicale de urgență care vor fi folosite în viitoarele misiuni spațiale.
Mister și evacuare medicală. Experții NASA încearcă să afle de ce un astronaut aflat în spațiu nu a mai putut vorbi
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 08:35, Știri externe

Urgența medicală a astronautului veteran Michael Fincke la bordul ISS a ridicat un mare semn de întrebare privitor la viitoarele misiuni NASA, potrivit Live Science. Agenția se pregătește pentru misiuni lungi spre Lună și Marte, dar sănătatea astronauților rămâne una dintre cele mai mari necunoscute privind zborurile spațiale. Practic, incidentul a scos în evidență nevoia de sisteme medicale în caz de urgență.

Astronautul NASA, Michael Fincke, a avut o problemă medicală misterioasă. În ianuarie, în timp ce se afla pe Stația Spațială Internațională (ISS), el nu a mai putut vorbi. Astronautul a spus că nu a simțit nicio durere, iar evenimentul a durat aproximativ 20 de minute. Reprezentanții NASA au decis să facă prima evacuare medicală din istorie aducându-l de înainte de termen pe astronaut pe Pământ.

Medicii au exclus un atac de cord, a declarat Fincke pentru Associated Press, dar încă nu știu ce a cauzat problema medicală. Evacuarea medicală s-a încheiat cu bine, însă experții avertizează că în cazul misiunilor mai lungi va fi mult mai dificil sau chiar imposibil.

NASA se pregătește să trimită patru astronauți în jurul Lunii pentru misiunea Artemis II. De asemenea, se lucrează la proiectul bazei lunare permanente de pe Lună.

Rezultate sondaj G4Media: 85% dintre cititori susțin desfășurarea de evenimente sportive importante în orașe
G4Media
Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro
Gandul
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
Libertatea
Finalul lunii martie aduce schimbări neașteptate pentru patru zodii. Vești care pot rescrie destine
CSID
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor