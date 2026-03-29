Mister și evacuare medicală. Experții NASA încearcă să afle de ce un astronaut aflat în spațiu nu a mai putut vorbi

Urgența medicală a astronautului veteran Michael Fincke la bordul ISS a ridicat un mare semn de întrebare privitor la viitoarele misiuni NASA, potrivit Live Science. Agenția se pregătește pentru misiuni lungi spre Lună și Marte, dar sănătatea astronauților rămâne una dintre cele mai mari necunoscute privind zborurile spațiale. Practic, incidentul a scos în evidență nevoia de sisteme medicale în caz de urgență.

Astronautul NASA, Michael Fincke, a avut o problemă medicală misterioasă. În ianuarie, în timp ce se afla pe Stația Spațială Internațională (ISS), el nu a mai putut vorbi. Astronautul a spus că nu a simțit nicio durere, iar evenimentul a durat aproximativ 20 de minute. Reprezentanții NASA au decis să facă prima evacuare medicală din istorie aducându-l de înainte de termen pe astronaut pe Pământ.

Medicii au exclus un atac de cord, a declarat Fincke pentru Associated Press, dar încă nu știu ce a cauzat problema medicală. Evacuarea medicală s-a încheiat cu bine, însă experții avertizează că în cazul misiunilor mai lungi va fi mult mai dificil sau chiar imposibil.

NASA se pregătește să trimită patru astronauți în jurul Lunii pentru misiunea Artemis II. De asemenea, se lucrează la proiectul bazei lunare permanente de pe Lună.