Modificări ale creierului în timpul ciclului menstrual. Un nou studiu dezvăluie impactul profund al hormonilor asupra structurii cerebrale

Cercetarea, condusă de neurologii Elizabeth Rizor și Viktoriya Babenko, a monitorizat 30 de femei în trei faze distincte ale ciclului – menstruație, ovulație și faza luteală – folosind imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) și analize hormonale.

Ce au descoperit cercetătorii

Pe măsură ce nivelurile hormonale fluctuau, cercetătorii au observat modificări vizibile atât în volumul substanței cenușii, cât și în microstructura substanței albe a creierului. De exemplu, înainte de ovulație, creșterea hormonilor 17β-estradiol și hormon luteinizant a fost asociată cu o reorganizare a substanței albe, sugerând o transmisie mai rapidă a informației între regiuni cerebrale.

În aceeași perioadă, hormonul foliculostimulant (FSH) a fost corelat cu o îngroșare a cortexului cerebral, adică o creștere a substanței cenușii. În faza luteală, dominată de progesteron, cercetătorii au remarcat o creștere a masei tisulare și o scădere a volumului lichidului cefalorahidian, conform Science Alert.

Importanța studiului despre modificările creierului în timpul ciclului menstrual

Aceste rezultate sugerează că modificările creierului în timpul ciclului menstrual nu sunt limitate doar la regiunile reproductive sau la axa hipotalamo-hipofizo-gonadală, ci au un impact mai larg asupra întregului creier. Deși cercetarea nu oferă încă concluzii clare privind efectele cognitive sau comportamentale ale acestor schimbări, ea oferă o bază esențială pentru studii viitoare.

În plus, cercetătorii atrag atenția asupra faptului că, deși menstruația afectează aproximativ jumătate din populația globală pentru o mare parte a vieții, studiile asupra efectelor hormonale asupra creierului au fost până acum limitate.

Studiul vine în sprijinul unei mai bune înțelegeri a modului în care hormonii influențează zilnic funcționarea sistemului nervos central, dar și în perioade de tranziție hormonală – pubertate, sarcină, menopauză sau terapii hormonale. În viitor, aceste cercetări ar putea contribui la o mai bună înțelegere a tulburărilor de sănătate mintală asociate cu ciclul menstrual.