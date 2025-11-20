Un expert în neurologie dezvăluie 6 obiceiuri care îți pot menține creierul tânăr

Un neurocercetător de la Universitatea Johns Hopkins spune că creierul poate rămâne ager chiar și la vârste înaintate, ba chiar se poate întări, cu ajutorul unor obiceiuri zilnice țintite, scrie Business Insider.

Dr. Majid Fotuhi, care a studiat declinul cognitiv timp de peste 30 de ani, și-a schimbat stilul de viață după vârsta de 50 de ani pentru a-și crește șansele de a deveni un „super-ager”, adică o persoană cu o sănătate cognitivă similară cu a cuiva cu decenii mai tânăr.

Antrenamentele fizice zilnice, baza rutinei sale pentru un creier sănătos

Fotuhi își începe fiecare dimineață cu exerciții, alternând antrenamente cu greutăți, sesiuni de pedalat pe Peloton și plimbări lungi cu bicicleta, însumând 60–80 de mile pe săptămână.

Studiile arată că antrenamentele cardio și de forță regulate îmbunătățesc fluxul sanguin cerebral, stimulând memoria și viteza de procesare.

El evită și scurtăturile, precum liftul, întărind ideea că mici provocări fizice frecvente aduc beneficii mari pe termen lung.

Dieta mediteraneană, omega-3 și evitarea strictă a alimentelor procesate

Fotuhi urmează o dietă mediteraneană bazată pe alimente integrale, proteine slabe, pește și grăsimi sănătoase.

Într-o zi obișnuită consumă ovăz cu proteine, iaurt, fructe de pădure și somon cu salată.

Evită complet alimentele procesate și dulciurile, asociate cu inflamația și declinul cognitiv.

Singurul supliment pe care îl recomandă sunt acizii grași omega-3, în special DHA și EPA, susținuți de numeroase studii pentru beneficii asupra memoriei și prevenirea Alzheimerului.

Provocări mentale, învățare socială și gestionarea stresului

Pentru a-și menține mintea activă, Fotuhi învață lucruri noi zilnic: predă, citește literatură științifică, joacă șah, jocuri de cărți rapide, Sudoku, ia lecții săptămânale de dans și călătorește frecvent.

De asemenea, evită să folosească GPS-ul și calculatorul, pentru a-și stimula orientarea și raționamentul.

Gestionarea stresului și reducerea cortizolului sunt esențiale în rutina sa.

Menține o atitudine pozitivă și prioritizează somnul profund, pe care îl descrie drept „un ciclu de spălare nocturnă a creierului”.