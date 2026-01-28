Noi cercetări arată că vikingii au ajuns în America de Nord cu aproximativ 500 de ani înainte de Columb

Noi descoperiri științifice arată că exploratorii nordici au ajuns în America de Nord cu mult înainte de celebra călătorie a lui Cristofor Columb din 1492, scrie TimesofIndia.

Cercetătorii au folosit metode avansate de datare pentru a stabili momentul sosirii vikingilor într-un sit din Canada de astăzi.

Aceste dovezi noi schimbă înțelegerea contactelor transatlantice timpurii și confirmă teorii vechi despre explorarea vikingilor dincolo de Atlantic.

Datare precisă la L’Anse aux Meadows

Oamenii de știință au analizat inelele de creștere ale lemnului descoperit în situl arheologic L’Anse aux Meadows, din Newfoundland, Canada.

Situl conține rămășițe de structuri și artefacte nordice, excavate pentru prima dată în anii 1960.

Prin identificarea unei semnături distincte a unei furtuni solare din anul 992 d.Hr. în inelele copacilor, cercetătorii au putut număra anii de creștere și au stabilit că arborii au fost tăiați în anul 1021.

Această metodă a permis una dintre cele mai precise datări de până acum ale activității vikinge în America de Nord.

Descoperirea confirmă că exploratorii nordici erau prezenți în regiune cu aproape 500 de ani înainte de sosirea lui Columb.

De ce este important pentru istorie

L’Anse aux Meadows este un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO și singurul sit arheologic nordic incontestabil din America de Nord, în afara Groenlandei.

Noua datare leagă dovezile fizice de un an precis, oferind sprijin științific relatărilor din saga medievale nordice despre călătorii către un ținut numit „Vinland”.

Istoricii au dezbătut mult timp amploarea și momentul explorărilor vikinge, însă această cercetare oferă o bază mult mai solidă pentru aceste teorii.

Deși vikingii nu au lăsat o moștenire culturală durabilă în Americi, descoperirea este esențială pentru înțelegerea migrațiilor umane timpurii și a interacțiunilor transatlantice.

Totodată, ea evidențiază modul în care știința arheologică, inclusiv datarea cu radiocarbon și dendrocronologia, poate rafina cronologiile istorice cu o precizie fără precedent.

Vikingii și contextul mai larg al explorării

Prezența vikingilor la L’Anse aux Meadows nu exclude sosiri umane anterioare pe alte rute, precum migrațiile prin podul terestru Bering, cu mii de ani înainte.

Totuși, aceste dovezi confirmă cel mai timpuriu contact transatlantic european cunoscut cu America de Nord, anterior Epocii Marilor Descoperiri.