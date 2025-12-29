O metodă simplă din bucătăria oricui reduce considerabil microplasticele din apa potabilă

Microplasticele (mai mici de 5 milimetri) și nanoplasticele, de dimensiuni mult mai reduse, pătrund tot mai frecvent în corpul uman, în special prin alimente, sucuri și apa potabilă. Datorită dimensiunilor lor infime, nanoplasticele pot traversa bariere biologice esențiale, inclusiv bariera intestinală. Potrivit descoperirilor recente, ele pot ajunge în sânge, fiind transportate apoi către diferite organe.

Oamenii de știință au atras constant atenția că aceste particule se acumulează în organism și declanșează inflamații, stres oxidativ și dezechilibre ale microbiomului, afectând sănătatea pe termen lung.

Soluția propusă de cercetători

O echipă de cercetători din China a descoperit o metodă surprinzător de simplă pentru reducerea cantității de microplastice din apa potabilă. Este vorba de fierberea apei potabile, urmată de filtrare. Testele au fost realizate atât pe apă de la robinet cu un conținut scăzut de minerale, cât și pe apă dură, bogată natural în calciu și magneziu.

„Nanoplasticele și microplasticele din apa de la robinet care scapă sistemelor centralizate de tratare reprezintă o preocupare tot mai mare. Ele pun în pericol sănătatea umană doar prin simplu consum al apei”, scriu autorii studiului citat de Science Alert.

Testele pe apa potabilă

Cercetătorii au adăugat în mod controlat microplastice și nanoplastice în probele de apă. Apoi au fiert lichidul și au îndepărtat particulele precipitate. Rezultatele au fost impresionante: în anumite condiții, până la 90% dintre aceste particule au fost eliminate. Eficiența a fost mai mare în cazul apei dure, care formează depuneri de calcar atunci când este încălzită.

„Această strategie simplă de fierbere a apei poate decontamina microplasticele din apa de la robinet. Ea are potențialul de a reduce în mod inofensiv aportul uman al acestor particule”, a explicat coordonatorul studiului. Zimin Yu, inginer biomedical la Universitatea Medicală din Guangzhou, coordonează echipa care studiază impactul materialelor artificiale asupra sănătății umane.

Eficiență maximă în apa dură

Calcarul format în timpul fierberii captează fragmentele de plastic într-o crustă solidă, similară depunerilor observate frecvent în fierbătoarele de apă.„Eficiența precipitării nanoplasticelor a crescut odată cu duritatea apei”, notează echipa de cercetare. În cazul apei foarte dure, rata de eliminare a ajuns până la 90%.

Chiar și în apa de la robinet cu un conținut redus de minerale, aproximativ un sfert dintre microplastice au fost eliminate. Resturile pot fi apoi îndepărtate cu ajutorul unui filtru simplu, precum o sită metalică folosită pentru ceai.

Cum ajunge plasticul ajunge în paharul nostru

Studiile anterioare au identificat fragmente de polietilenă, polipropilenă sau polistiren în apa potabilă de la robinet. Aceste particule provin din degradarea materialelor plastice folosite zilnic, precum hainele sintetice, ustensilele de bucătărie sau ambalajele. Ele ajung în stațiile de tratare a apei, nefiind eliminate complet în acest proces.

Pliculețele de ceai pot elibera, de asemenea, miliarde de particule de micro și nanoplastic atunci când sunt scufundate în apă fierbinte. Efectul a fost observat și în cazul altor materiale plastice expuse la temperaturi ridicate.

Impactul exact asupra sănătății este încă studiat. Însă microplasticele au fost deja asociate clar cu modificări ale microbiomului intestinal și cu creșterea rezistenței la antibiotice.

Soluție la îndemâna oricui

„Consumul de apă fiartă și răcită este o strategie viabilă pe termen lung pentru reducerea expunerii la microplastice”, este concluzia cercetătorilor. Având în vedere nivelul tot mai ridicat al poluării cu plastic, aceștia speră ca acest obicei simplu să fie adoptat pe scară din ce în ce mai largă.