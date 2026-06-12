Oamenii de știință au descoperit un tipar global bizar legat de modul în care oamenii merg

Aceasta a fost întrebarea la care o echipă internațională de cercetători a încercat să răspundă, după ce un studiu anterior privind distanțarea socială în timpul pandemiei de COVID a indicat, în mod surprinzător, că s-ar putea să nu ne mișcăm atât de aleatoriu pe cât credem.

De data aceasta, cercetătorii au analizat în mod specific virajele pe care le facem, în diverse grupe de vârstă, contexte culturale și spații, potrivit ScienceAlert.

Au descoperit o tendință clară care se potrivea cu rezultatele lor anterioare neașteptate: o preferință semnificativă pentru virajele în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga).

Experimente desfășurate în Japonia și Spania

Odată stabilit acest lucru, a apărut o altă întrebare – de ce există această preferință?

Această tendință de a se învârti în sens invers acelor de ceasornic a mai fost observată și înainte. De exemplu, în cercurile de fani de la concertele de heavy metal.

Așadar, pentru acest studiu, cercetătorii au dorit să elimine potențialele influențe asupra comportamentului, cum ar fi acțiunile altor persoane sau modul în care un grup era închis.

Experimentele au fost desfășurate în Spania și Japonia (norme sociale și culturale diferite), în spații deschise și închise, și cu o varietate de vârste (tineri).

Cercetătorii au testat, de asemenea, mișcarea individuală.

Într-un experiment, 209 de persoane au fost rugate să meargă singure și liber în interiorul unui spațiu hexagonal delimitat de scaune și mese, eliminând orice posibilitate de a fi influențate de mulțime.

În toate aceste teste, a rămas o tendință modestă, dar semnificativă din punct de vedere statistic, de a se deplasa în sens invers acelor de ceasornic.

Această tendință nu a fost influențată de mâna sau piciorul dominant al persoanelor, nici de sexul acestora.

Vârsta, un factor care iese în evidență

Singurul factor care a provocat o ușoară variație a tendinței a fost vârsta. Persoanele mai tinere au arătat o tendință mai puternică spre mișcarea în sens invers acelor de ceasornic, deși studiul nu a inclus pe nimeni mai în vârstă de 35 de ani.

Orice s-ar întâmpla, pare a fi de natură biologică, iar studiile viitoare vor putea analiza acest aspect mai în detaliu.

Tendința noastră de a merge spre stânga mai degrabă decât spre dreapta s-ar putea să nu pară cea mai spectaculoasă descoperire științifică, dar există implicații aici într-o întreagă serie de domenii diferite: de la proiectarea clădirilor până la planificarea pentru situații de urgență.

Asta pentru că locuri precum aeroporturile, muzeele, gările, centrele comerciale și zonele din fața stadioanelor pot fi toate afectate de preferințe subtile de mișcare, mai ales când se formează mulțimi mari.