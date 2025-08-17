Oamenii de știință au reușit să creeze un diamant dintr-un meteorit, mult mai rezistent decât cele care se găsesc pe Pământ

Oamenii de știință din Beijing au reușit să creeze primul diamant meteoritic de dimensiuni considerabile, cunoscut și sub numele de lonsdaleit sau diamant hexagonal, despre care se estimează că este cu până la 58% mai dur decât diamantele de pe Pământ, potrivit Live Science care citează descoperirea publicată recent în revista Nature.

Folosind o celulă cu nicovală de diamant, presiune extremă și încălzire laser, echipa a reprodus condițiile intense ale impactului unui meteorit, stabilizând structura hexagonală mult căutată.

De ce sunt speciale diamantele hexagonale

Spre deosebire de diamantele cubice obișnuite, care se formează din trei straturi repetate de carbon (A-B-C), diamantele hexagonale au doar două straturi (A-B).

Această schimbare subtilă în legături întărește cristalul, făcându-l mult mai rezistent.

Propusă pentru prima dată în anii 1960 și mai târziu detectată în meteoritul Canyon Diablo, structura de lonsdaleit a rămas controversată din cauza dificultăților de a produce mostre pure și analizabile.

Echipa a confirmat structura hexagonală a cristalului prin microscopie electronică și cristalografie cu raze X, deși au rămas impurități.

Cu toate că testele de duritate necesită cristale mai mari, rezultatele preliminare arată că aceste diamante obținute în laborator sunt cel puțin la fel de rezistente ca cele convenționale. Oamenii de știință își propun să perfecționeze procesul, obținând mostre mai mari și mai pure pentru o utilizare practică.

Spre aplicații industriale

Dacă vor fi perfecționate, diamantele meteoritice ar putea transforma industrii precum forajul de precizie, electronică de înaltă performanță, tehnologii cuantice și sistemele de gestionare termică.

Experții cred că aplicațiile practice ar putea apărea în aproximativ zece ani, dar această descoperire marchează un pas important în valorificarea unuia dintre cele mai rare și mai puternice materiale din natură.