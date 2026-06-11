Omenirea trece o nouă frontieră: primul medicament destinat inversării îmbătrânirii a fost testat pe un om

Terapia anti-îmbătrânire se numește ER-100 și este dezvoltată de cercetători de la Universitatea Harvard, în frunte cu geneticianul David Sinclair. Ea funcționează prin activarea a trei gene din celulele ganglionare ale retinei, celule care leagă creierul de ochi și care nu se regenerează în mod natural.

World First: Patient Receives High-Risk Therapy to Make Cells Young Again

https://t.co/ixeTuUNYSy — Jerry Lacay (@JerryLacay) June 11, 2026

Ideea de bază este că îmbătrânirea este cauzată de pierderea informației epigenetice, nu de leziuni ireversibile. Dacă marcajele chimice de pe ADN pot fi „resetate”, celulele bătrâne ar putea funcționa din nou ca cele tinere, notează Science Alert.

Cum funcționează tratamentul

ER-100 este administrat printr-o singură injecție cu un virus modificat, incapabil să provoace boli infecțioase. Virusul transportă instrucțiuni genetice către celulele retinei. Aceste instrucțiuni sunt activate doar când pacientul ia un antibiotic specific. Când antibioticul este oprit, genele se dezactivează.

„ER-100 nu modifică genele existente ale participantului”, precizează protocolul studiului clinic.

Tratamentul anti-îmbătrânire vizează în primul rând persoanele cu glaucom cu unghi deschis și cele cu neuropatie optică ischemică. Studiul include până la 18 participanți, urmăriți timp de cel puțin cinci ani.

Speranțe mari, riscuri la fel de mari

Studiul a primit aprobarea FDA pe 15 ianuarie 2026. Cercetările pe primate non-umane au arătat că ER-100 poate restabili funcția celulelor deteriorate. Totuși, modificarea expresiei genice poate transforma unele celule în celule canceroase.

Biologul Paul Knoepfler de la Universitatea California Davis a avertizat că terapia nu va reduce presiunea oculară în cazul glaucomului. „Dacă are loc o întinerire, este posibil ca aceasta să nu dureze”, a scris el.

Sinclair a fost criticat anterior pentru că ar exagera potențialul tratamentelor de longevitate netestată corespunzător. Acest studiu clinic este prima ocazie reală de a verifica teoria sa.

„Acesta este un moment important pentru domeniul biologiei îmbătrânirii”, spune Sinclair.

„Testăm dacă restabilirea informației epigenetice poate ameliora bolile umane”.