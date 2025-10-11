Pământul are un al doilea termostat: mecanismul ascuns care ar putea aduce următoarea eră glaciară mai devreme

Studiul, publicat în revista Science, arată că Pământul ar putea avea un mecanism natural de autoreglare climatică mult mai rapid și mai eficient decât se credea. Oamenii de știință l-au numit „super-termostatul” planetei, capabil să reducă excesul de dioxid de carbon (CO₂) din atmosferă și să-și refacă echilibrul climatic – chiar dacă, pe termen scurt, oamenii continuă să încălzească planeta.

Planeta se vindecă singură, dar viața va plăti prețul

„Pământul ar putea reacționa la cantitățile uriașe de CO₂ pe care le pompăm în atmosferă printr-o corectare excesivă a dezechilibrului”, a dezvăluit profesorul Andy Ridgwell de la Universitatea din California, Riverside, citat de LiveScience.

Această reacție ar putea face ca următoarea eră glaciară să sosească exact „la timp, în loc să fie întârziată cu zeci de mii de ani”, adaugă el. La timp pentru planetă, însă prea devreme pentru civilizația umană.

Mecanismul nou descoperit este legat de ciclul fosforului și de îngroparea carbonului organic pe fundul oceanului. Într-o lume mai caldă, ploile spală mai mult fosfor de pe uscat, care ajunge în ocean și stimulează creșterea fitoplanctonului – organisme microscopice ce absorb CO₂ prin fotosinteză. Când acestea mor, se scufundă și „îngroapă” carbonul organic în sedimentele marine, blocându-l pentru sute de mii de ani, o strategie aproape instinctivă a planetei, ca și cum Pământul și-ar activa propriul program de supraviețuire atunci când e în pericol.

Autoreglarea poate fi dusă la extrem

„Cu cât lumea devine mai caldă, cu atât oceanele devin mai productive și mai mult carbon este stocat, ceea ce răcește clima”, au explicat oamenii de știință – geologi, climatologi, geochimiști și modelatori biogeochimici care au colaborat în realizarea modelului global al ciclului carbonului.

Numai că acest proces ar putea merge prea departe: planeta poate corecta în exces dezechilibrul termic, declanșând o răcire accentuată – posibil chiar episoade extreme de tipul Pământ-bulgăre de zăpadă, când întreaga planetă a fost acoperită de gheață.

Corecțiile au loc la scară geologică

Coautorul studiului, Dominik Hülse, matematician și modelator biogeochimic la Universitatea din Bremen, avertizează însă că aceste procese acționează la scări de timp geologice, nu umane: „Asta nu înseamnă că vom fi în siguranță față de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar 1.000 de ani”, a spus el.

Pe termen mai lung însă, „super-termostatul” planetei ar putea compensa amânarea naturală a următoarei ere glaciare, estimată anterior la zeci de mii de ani. „Oricât de mare ar fi întârzierea… acest mecanism va aduce momentul mai aproape”, a indicat geologul californian. Cu alte cuvinte, Pământul ar putea cândva să-și apese singur butonul de răcire.