Lansarea unei arme nucleare asupra unui asteroid care ar putea lovi Luna în 2032. Oamenii de știință analizează logistica distrugerii acestuia

Cercetarea se referă la asteroidul 2024 YR4, care a devenit cunoscut la scurt timp după descoperirea sa în decembrie 2024, când oamenii de știință (lucrând cu observații limitate) au dezvăluit că acesta avea o probabilitate relativ mare de a lovi Pământul în 2032, ajungând la un maxim de 3.1%.

Acest lucru a atras atenția mass-media, deoarece asteroidul de 55 de metri este suficient de mare pentru a distruge un oraș. Cu toate acestea, probabilitatea unui dezastru a scăzut rapid când observațiile ulterioare au arătat că era foarte puțin probabil ca asteroidul să se apropie de Pământ. Probabilitatea impactului său a scăzut la mai puțin de 1 la 360 (0,28%) în februarie 2025, potrivit LiveScience.

Aceasta este o veste bună pentru planeta noastră, dar urmărirea actualizată arată, de asemenea, că asteroidul are o probabilitate destul de mare de a se prăbuși pe Lună, aproximativ 4%. Prăbușirea unui obiect de această dimensiune, relativ aproape de Pământ, ar avea aproape sigur un efect asupra noastră.

Amenințări pentru astronauți și nave spațiale

Dacă un asteroid de dimensiunea lui 2024 YR4 s-ar prăbuși pe Lună, ar produce „ejecta” lunară, aruncând în aer regolitul – stratul superior de praf și pietre mici de la suprafață – ceea ce ar crește substanțial resturile de micrometeoroizi în orbita joasă a Pământului.

Fluxul ar putea fi de până la 1.000 de ori „peste nivelurile de fond, amenințând posibil astronauții și navele spațiale”, deoarece pietrele spațiale mici pot perfora navele spațiale, costumele spațiale și altele similare, au scris cercetătorii în noul studiu, care a fost publicat pe 15 septembrie pe serverul de preprint Arxiv și nu a fost încă evaluat de colegi.

Deși aceasta reprezintă o amenințare pentru sateliți și pentru Stația Spațială Internațională, orice încercare de a devia asteroidul ar putea crea un risc și mai mare, au avertizat autorii. Există încă o mare incertitudine cu privire la masa exactă a asteroidului, ceea ce înseamnă că orice încercare de a-l devia de la traiectorie ar fi, de asemenea, departe de a fi sigură. O misiune de deviere prost planificată ar putea împinge accidental asteroidul spre Pământ, au scris cercetătorii.

Oamenii de știință au experiență în devierea asteroizilor: misiunea DART a NASA a deviat traiectoria unui asteroid mic în 2022. DART a trimis un impactor cinetic către asteroidul mic, numit Dimorphos, care a modificat ușor traiectoria micului asteroid în jurul asteroidului părinte, Didymos.

Dar cercetătorii din spatele noului studiu au concluzionat că orice încercare de deviere a 2024 YR4 ar „părea impracticabilă” din cauza unor constrângeri, cum ar fi necunoașterea masei obiectului și faptul că există o fereastră foarte limitată pentru a studia obiectul în continuare înainte de trecerea sa apropiată în 2032.

Posibilitatea de a distruge asteroidul

Cercetătorii iau în considerare în schimb ideea de a distruge asteroidul. Ei sugerează că o navă spațială de tip DART ar putea fi trimisă nu pentru a muta asteroidul, ci pentru a-l distruge în bucăți. Acesta este un concept netestat, dar NASA are la dispoziție câțiva ani pentru a se gândi la el, având în vedere că fereastra de lansare pentru o astfel de misiune este între aprilie 2030 și aprilie 2032.

În caz contrar, NASA ar putea trimite o misiune nucleară, detonând o bombă nucleară propulsată de rachete pe sau în apropierea asteroidului înainte de apropierea acestuia. Această metodă este, de asemenea, netestată, dar teoretic posibilă. Ar fi puțin mai puțin timp pentru pregătirea misiunii, dar aceasta ar putea fi lansată între sfârșitul anului 2029 și sfârșitul anului 2031, potrivit cercetătorilor.

Articolul subliniază că există încă o șansă de 96% ca asteroidul să treacă pe lângă Lună fără probleme, dar cercetătorii spun că această situație reprezintă o oportunitate de a continua cercetările privind navele spațiale destinate distrugerii asteroizilor.

Ei fac apel la alți cercetători să furnizeze estimări privind timpul necesar pentru construirea navelor spațiale și să creeze mai multe proiecte, pentru cazul în care o amenințare mai serioasă ar apărea în vecinătatea planetei noastre.