Studiu: Creșterea speranței de viață a oamenilor ar putea să fi atins deja punctul maxim

Cercetătorii au analizat datele demografice din 23 de țări cu venituri mari și mortalitate scăzută. S-au concentrat pe persoanele născute între 1939 și 2000. Folosind șase modele de prognoză diferite, ei au ajuns la o concluzie clară: creșterea speranței de viață încetinește semnificativ.

„Preconizăm că cei născuți în 1980 nu vor trăi în medie până la 100 de ani și că niciunul dintre membrii grupului studiat nu va atinge această vârstă”, a declarat demograful José Andrade de la Institutul Max Planck pentru Cercetări Demografice din Germania.

Cifrele confirmă această tendință, potrivit Science Alert.

Între 1900 și 1938, speranța de viață creștea cu aproximativ 5,5 luni la fiecare generație. Pentru grupurile din perioada 1939-2000, creșterea a scăzut la doar 2,5-3,5 luni pe generație.

Care este motivul principal al încetinirii

Motivul principal al încetinirii este că, în trecut, speranța de viață creștea pentru că mult mai puțini copii mureau la naștere sau în primii ani de viață. Medicamentele și igiena publică au salvat milioane de vieți de copii. Acum, în țările bogate, mortalitatea infantilă este deja foarte scăzută. Speranța de viață ajunge la 80 de ani. Nu mai există loc pentru îmbunătățiri mari pe această cale.

„În absența unor descoperiri majore care să prelungească semnificativ viața umană, speranța de viață nu ar ajunge totuși la creșterile rapide observate la începutul secolului al XX-lea”, a explicat economistul specializat în populație Héctor Pifarré i Arolas de la Universitatea Wisconsin-Madison.

Studiul sugerează că speranța de viață va continua să crească, dar doar la jumătate din ritmul anterior. Informația este crucială pentru planificarea sistemelor de sănătate naționale și a pensiilor individuale.

„Creșterea fără precedent a speranței de viață pe care am obținut-o în prima jumătate a secolului al XX-lea pare a fi un fenomen pe care este puțin probabil să îl mai atingem în viitorul previzibil”, consideră cercetătorii.