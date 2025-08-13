Studiu. Folosirea inteligenței artificiale în colonoscopii riscă să submineze competențele medicilor

Folosirea frecventă a sistemelor de colonoscopie asistate de IA poate duce la o scădere cu o cincime a capacității endoscopiștilor experimentați de a detecta adenoame – excrescențe precanceroase în colon – fără tehnologie, sugerează un nou studiu publicat în The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Cercetătorii au examinat colonoscopiile a 1.443 de pacienți care au fost supuși colonoscopiei asistate de IA înainte și după introducerea IA în patru centre din Polonia, timp de șase luni. Înainte de introducerea IA, medicii detectau adenoame în 28,4% din cazuri. La trei luni după ce IA a devenit standard, rata de detectare a scăzut la 22,4% – o scădere de șase puncte procentuale.

„Rezultatele noastre sunt îngrijorătoare, având în vedere că adoptarea IA în medicină se răspândește rapid”, a declarat coautorul studiului, Marcin Romańczyk, de la Academia din Silezia, Polonia. El a solicitat realizarea unor cercetări suplimentare privind impactul IA asupra competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății în diferite domenii medicale.

Colonoscopia, un instrument eficient pentru prevenirea cancerului de colon

Colonoscopia este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea cancerului de colon, permițând depistarea și îndepărtarea adenoamelor înainte ca acestea să devină canceroase. Asistența IA a generat entuziasm în ultimii ani, mai multe studii demonstrând rate de detectare mai mari atunci când este utilizată, relatează Politico.

Concluziile studiului ridică îngrijorări cu privire la „decalificare” – o erodare lentă a expertizei medicilor atunci când aceștia se bazează prea mult pe asistența automatizată.