Studiu: Hormonul INSL5, posibilă cauză a sindromului de colon iritabil cu diaree

Un grup de cercetători de la Universitatea Cambridge a descoperit că hormonul INSL5 este eliberat atunci când acizii biliari, implicați în digestie, ajung în intestinul gros – o situație anormală ce poate declanșa simptome severe de diaree.

Cercetarea, realizată pe 108 pacienți cu și fără IBS-D și diaree biliară (BAD), a identificat o legătură clară între aceste afecțiuni și activarea excesivă a INSL5. În mod normal, acest hormon ajută organismul să se apere eliminând substanțele ce nu ar trebui să ajungă în colon. Însă, în cazul unor disfuncții digestive, producția continuă de INSL5 duce la episoade frecvente de diaree.

INSL5 – noua țintă în tratarea sindromului de colon iritabil cu diaree (IBS-D)

Potrivit profesorului Chris Bannon, endocrinolog la Universitatea Cambridge, hormonii intestinali au fost până acum subestimați în cercetarea afecțiunilor digestive. Studiul arată că identificarea nivelului crescut de INSL5 ar putea ajuta la diagnosticarea mai precisă a diareei biliare, adesea confundată cu IBS-D.

Rezultatele sugerează că medicamente precum ondansetron – folosit în prezent împotriva grețurilor – ar putea fi eficiente, deoarece blochează efectele INSL5. Această descoperire ar putea duce la dezvoltarea unui test de sânge care să detecteze nivelurile hormonului și să diferențieze corect BAD de IBS-D.

O descoperire importantă pentru pacienții cu sindrom de colon iritabil

Studiul publicat în revista Gut este primul care confirmă la oameni legătura dintre INSL5, acizii biliari și simptomele de diaree. Cercetătorii speră că aceste date vor schimba abordarea diagnosticării și tratamentului, oferind pacienților șansa la o viață fără simptome debilitante.