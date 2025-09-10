Studiu șocant. Pesticidele pot decide soarta copiilor cu leucemie: risc de deces cu până la 91% mai mare

Cercetarea, condusă de Universitatea din California San Francisco şi finanţată de guvernul federal american, a urmărit peste 800 de copii şi a fost publicată în revista Cancers.

Studiul s-a concentrat pe copiii cu leucemie limfoblastică acută, cea mai comună formă de cancer la copii, şi a analizat impactul expunerii la pesticide asupra prognosticului bolii.

„Este primul studiu care leagă expunerea la pesticide de rezultatele de supravieţuire”, subliniază cercetătorii, evidenţiind că toxinele din mediu pot influenţa dramatic evoluţia cancerului la copii.

Rezultatele arată diferenţe semnificative în funcţie de tipul de pesticide: expunerea generală la pesticide creşte riscul de deces cu 60%, în timp ce expunerea specifică la rodenticide (substanţe pentru combaterea rozătoarelor) creşte riscul cu 91%, scrie Medical Economics.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât demonstrează că impactul toxinelor asupra copiilor începe încă din perioada prenatală, când sistemul lor imunitar şi organele se dezvoltă.

Studiul evidenţiază necesitatea reducerii expunerii copiilor la aceste substanţe şi ar putea influenţa atât politicile de sănătate publică, cât şi protocoalele medicale de tratament a leucemiei la copii.

Cercetarea vine în contextul în care expunerea la pesticide rămâne o problemă majoră de sănătate publică, în special în comunităţile rurale şi în zonele cu agricultură intensivă.