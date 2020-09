Suntem doborâţi de infarct, de la vârste tot mai tinere. România este intr-un top al deceselor cauzate de atacuri de cord

Am murit şi am înviat în doar câgeva minute! Asta îţi povesteşte Marlene, fostă profesoară de pian. A făcut infarct anul acesta, în mai. Are de ani de zile psoriazis, o afecţiune autoimună, fapt care i-a provocat depresie, dar este convinsă că şi stresul pandemiei i-a agravat starea. Acum are 4 stenturi la inimă şi are mare grijă de sănătatea ei.

Marlene, 55 de ani, fostă profesoară de pian: Efectiv am murit şi am înviat, luând în calcul cele 7 minute de resuscitare, atât manual, cât şi prin intermediul şocurilor electrice. M-a doborât o durere de coloană, m-a paralizat pur şi simplu, nu mai puteam să respir de durere. Te izolezi cu bună ştiinţă pentru că e simţi stigmatizat. Evident, stresul anului 2020 a contribuit şi şi-a spus cuvântul. Ok, şi fumătoare,, dar nu fumătoare la modul, măi, frate, mor dacă nu am o ţigară

Azi, de ziua inimii, e un prilej bun să te gândeşti dacă ai grijă aşa cum trebuie de inima ta! Medicul Lucian Dorobanţu spune că suntem pe primul loc în Europa la mortalitatea cauzată de bolile cardiovasculare, şi grav este că vârsta la care ne îmbolnăvim scade tot mai mult. De altfel, un sondaj recet Eurostat arată că în 2017 aproape 4400 de români au murit în urma unui atac de cord.

Dr. Lucian Dorobanţu, Vicepreşedintele Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară: Există obiceiuri cum ar fi fumatul, consumul de alcool, obezitatea, sedentarismul, care sunt încetăţenite încă de la vârste fragede, şi atunci sigur că apar şi bolile cardiovasculare mult mai devreme.Unul dintre cei mai tineri pacienţi pe care i-am operat a fost un pacient de 32 de ani care avusese deja 3 infarcte acute de miocard fără o cauză organică, fără tulburări de coagulare, fără alte cauze în afară de obiceiurile respective, fumat excesiv. Să nu fumăm, să facem sport, să ne controlăm greutatea, tensiunea arterială, atunci când avem hipertensiune, şi chiar în absenţa hipertensiunii, să mergem regulat la medicul cardiolog.

Expertul îţi spune şi că, atunci când simţi durere foarte puternică în piept care depăşeşte 20 de minute, trebuie să suni la 112!

Dr. Lucian Dorobanţu: Foarte mulţi pacienţi ştiu aceste dureri şi dacă depăşeşte jumătate de oră trebuie să anunţe salvarea, dacă e prima durere cu atât mai mult, pentru că, dacă se produce de la prima durere un infarct, este periculos, acest lucru putându-se solda cu complicaţiii mecanice ale infarctului de miocard. Ruptura valvelor, se pot întâmpla foarte multe complicaţii fatale.