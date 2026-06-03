Te trezești obosit după vise intense? Cercetătorii spun că adevărata cauză este alta

Specialiștii susțin că visele nu sunt, în mod direct, cauza epuizării resimțite dimineața, potrivit Science Alert. Problema este legată mai degrabă de calitatea somnului și de momentele în care o persoană se trezește pe parcursul nopții.

De ce ne amintim unele vise

Toți oamenii visează în timpul somnului. Totuși, nu toți își amintesc experiențele din timpul nopții. Cele mai multe vise apar în faza REM, o etapă a somnului caracterizată prin activitate cerebrală intensă. Această fază ocupă aproximativ un sfert din timpul total de somn și apare de mai multe ori pe parcursul nopții.

Persoanele care se trezesc în timpul sau imediat după un episod REM au șanse mai mari să își amintească visele. Același lucru se întâmplă și în cazul viselor cu încărcătură emoțională puternică. Potrivit cercetătorilor, oamenii care își amintesc frecvent vise foarte vii au, de regulă, un somn mai fragmentat.

Ce se întâmplă în creier în timpul viselor

În faza REM, activitatea creierului este comparabilă cu cea din starea de veghe. În schimb, corpul rămâne aproape complet imobil. Mușchii sunt temporar inhibați pentru a împiedica reproducerea fizică a acțiunilor din vis.

În această perioadă, zonele creierului asociate emoțiilor devin foarte active. În același timp, regiunile responsabile de analiză și logică funcționează la un nivel redus. Acesta este motivul pentru care visele pot părea extrem de reale, chiar dacă situațiile prezentate sunt adesea lipsite de logică.

Visele durează mai mult decât credem

Mulți oameni au impresia că visele sunt foarte scurte. Studiile sugerează însă că acestea se desfășoară într-un ritm apropiat de timpul real. Cercetătorii au observat că durata relatată a unui vis corespunde, în multe cazuri, cu timpul petrecut efectiv în faza REM.

Problema apare atunci când oamenii încearcă să estimeze cât de mult au visat într-o noapte întreagă. Visele intense sunt mai ușor de reținut și pot crea impresia că au ocupat o mare parte din somn.

De ce apare senzația de oboseală

Experții spun că simplul fapt de a visa nu afectează semnificativ calitatea somnului. În schimb, trezirile repetate pot reduce timpul petrecut în somnul profund, etapa considerată esențială pentru refacerea organismului.

Somnul profund contribuie la eliminarea adenozinei, o substanță care se acumulează în creier pe parcursul zilei și este asociată cu senzația de oboseală. Atunci când somnul este întrerupt înainte ca acest proces să fie finalizat, persoana se poate trezi mai obosită.

Un alt factor este momentul trezirii. Dacă aceasta are loc în timpul fazei REM, organismul poate experimenta așa-numita „inerție a somnului”. Această stare este caracterizată prin confuzie, dificultăți de concentrare și senzația că mintea nu s-a trezit complet.

Când ar trebui să cerem sfatul unui medic

Specialiștii atrag atenția că visele frecvente și foarte intense pot reprezenta un semn indirect al unui somn de slabă calitate. Persoanele care își amintesc majoritatea viselor, se trezesc des în timpul nopții sau se simt obosite aproape în fiecare dimineață ar putea avea un somn fragmentat.

În astfel de situații, problema nu este numărul viselor, ci lipsa perioadelor suficiente de somn profund. Medicii recomandă consultarea unui specialist dacă oboseala persistă și începe să afecteze activitățile zilnice, capacitatea de concentrare sau starea generală de sănătate.