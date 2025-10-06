Telescopul James Webb a confirmat o teorie a lui Einstein lansată în urmă cu peste 100 de ani

Cele mai recente imagini realizate de Telescopul Spaţial James Webb (JWST) prezintă opt exemple de lentilă gravitaţională, fenomen explicat pentru prima dată de Albert Einstein în urmă cu mai bine de 100 de ani.

Galaxiile fotografiate de JWST apar întinse, deformate sau chiar aranjate în inele perfecte. Conform specialiştilor, aceste forme ciudate nu sunt defecte ale camerei. Ele rezultă dintr-un efect cosmic numit lentilă gravitaţională, care acţionează ca o lupă naturală: masele extrem de mari, cum ar fi galaxiile, curbează spaţiul din jur, iar lumina provenită de la obiecte îndepărtate se refractă, formând arcuri sau inele luminoase, cunoscute sub denumirea de inele Einstein, anunţă LiveScience.

Fenomenul permite oamenilor de ştiinţă să vadă galaxii foarte îndepărtate care altfel ar fi invizibile şi să măsoare masa galaxiilor, inclusiv materia întunecată invizibilă. Totodată, fenomenul permite studierea structurii galaxiilor, roiurilor stelare şi stelelor explodate, oferind indicii despre modul în care s-au format galaxiile şi cum materia întunecată a influenţat evoluţia universului timpuriu.

Noile imagini fac parte din proiectul COSMOS-Web, unul dintre cele mai mari programe de observare desfăşurate cu ajutorul JWST. Oamenii de ştiinţă au dedicat 255 de ore pentru a studia peste 42.000 de galaxii şi au identificat peste 400 de posibile inele Einstein.