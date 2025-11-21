Telescopul James Webb detectează o galaxie extrem de tânără care aruncă gaze în întregul Univers timpuriu

Astronomii au folosit Telescopul Spațial James Webb (JWST) pentru a studia o galaxie remarcabil de tânără și extrem de activă din universul timpuriu, dezvăluind o formare stelară intensă și fluxuri masive de gaz care contrazic unele modele existente despre evoluția galaxiilor, scrie Space.

Galaxia, numită SXDF-NB1006-2, exista atunci când universul avea sub 500 de milioane de ani și pare să fie la doar 1–2 milioane de ani de la apariția ei, ceea ce o face una dintre cele mai tinere galaxii de mari dimensiuni descoperite vreodată.

O explozie de stele într-o galaxie extrem de tânără

SXDF-NB1006-2 formează stele într-un ritm de peste 165 de mase solare pe an, de peste 16 ori mai mult decât Calea Lactee.

Acest ritm accelerat generează numeroase stele masive, foarte fierbinți, care trimit cantități uriașe de radiație și particule în spațiu.

Aceste stele explodează rapid ca supernove, injectând și mai multă energie în galaxie și încălzind gazul la niveluri extreme.

Ca urmare, JWST a detectat fluxuri uriașe de gaz care sunt expulzate cu peste 500 km/s, de trei ori mai rapide decât viteza de evadare a galaxiei.

Odată plecat, acest gaz nu se mai întoarce, lăsând galaxia fără materia necesară pentru a forma viitoare generații de stele.

Elemente neașteptate indică existența unei populații stelare mai vechi

Deși galaxia este extrem de tânără, JWST a detectat niveluri surprinzător de ridicate de elemente grele.

Pentru că astfel de elemente apar doar în urma unor generații anterioare de stele, astronomii suspectează existența unei populații stelare mai vechi, ascunse în spatele luminii intense a stelelor nou formate, o descoperire neașteptată pentru o galaxie atât de recentă.

Destinul unei galaxii extrem de tinere

Cercetătorii estimează că galaxia își va consuma rezervele de gaz în doar câteva sute de milioane de ani, transformându-se ulterior într-o galaxie masivă, dar „tăcută”, în care stelele se formează rar.

JWST dezvăluie galaxii timpurii surprinzător de masive și luminoase, contrar așteptărilor. Astronomii le compară cu „adolescenți într-o clasă de grădiniță”, o imagine care sugerează un Univers timpuriu mult mai activ decât se credea.